Brexit: de 50 Ultieme Britse Songs: 1 tot 10

Als we Theresa May mogen geloven, dan beginnen deze maand de onderhandelingen rond het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. Humo wuift het Verenigd Koninkrijk nu al uit met de ultieme Brexit-playlist. Van pastorale folk tot pub anthems, van Merseybeat tot Britpop: wat maakt Engelse songs toch zo ontegensprekelijk Engels? Waren Noord-Ierse punks kwader dan de Engelsen? En Schotse rockers de gevaarlijkste? Bye Bye Britannia – de meest Britse songs ooit.

10. Black Sabbath – ‘Black Sabbath’ (1970)

Heavy metal die meer met Birmingham dan met Beëlzebub te maken had. Want hoe working class kan je zijn, als je je geluid te danken heb aan een fabrieksongeval? Gitarist Tony Iommi was als metaalarbeider twee vingertoppen verloren, hence zijn monolithische riffs. De occulte interesses van Black Sabbath reikten niet verder dan de Britse Hammer Horror-films.

Ozzy Osbourne ‘Er is een tijd geweest dat iedereen in de muziek de mond vol had over Aleister Crowley. Ik wist zelfs niet wie dat was! Daarom heb ik later de song ‘Mr Crowley’ opgenomen, waarin ik die kwiet vraag: what the fuck are you about?’

‘ Het ging ons om de shock value. In Engeland kwamen we niet eens in de buurt van Status Quo en Slade, in Amerika stonden we door dat shockeffect meteen met hen op affiches. Ik herinner me nog mijn allereerste vlucht naar New York, halverwege geraakte ik in paniek: had het vliegtuig wel genoeg brandstof?’

9. Led Zeppelin – ‘Ramble On’ (1969)

Sommigen zochten het nog verder dan in de natuur: in de fantasiewereld van trollen en kobolden.‘’t Was in the darkest depths of Mordor / I met a girl so fair’ – yep, Robert Plant citeert hier de Engelse fantasy-auteur J.R.R. Tolkien. Zep-gitarist Jimmy Page dweepte ook met de al even Engelse occultist Aleister Crowley (1875-1947) en kocht zelfs diens huis.