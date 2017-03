50 jaar 'The Velvet Underground and Nico': de legendarische plaat nagebootst met sublieme covers

Hieperdepiep! Lou Reed , John Cale , Sterling Morrison en de trommelaarster Maureen Tucker kweekten precies 50 jaar geleden muziek van de toekomst. Op de door Andy Warhol ‘geproduceerde’ en van een iconische cover voorziene plaat, ‘The Velvet Underground and Nico’, maakten we gewillig kennis met monotone hypnotiserende melodieën en teksten (grotendeels van Reed) die waren voorzien van een kille grotestadsdramatiek. Niet te vergeten: het vervreemdende, metalige, ijskoude stemgeluid van de beeldschone Duits-Poolse Nico . Een ware Erlebnis.

Over de muzikale invloed van het album twist geen mens. Om Brian Eno aan te halen: ‘While the album initially only sold 30,000 copies, everyone who bought one of those 30,000 copies started a band.’

Wij zochten deze directe en indirecte telgen bij elkaar en boetseerden een reconstructie van de legendarische plaat. Van ‘Sunday Morning’ tot ‘European Son’, stuk voor stuk eerbetonen en dankbetuigingen.

1. Sunday Morning (Nina Hagen - ‘Sonntagmorgen’)

Deze Duitse versie van Frau Hagen verscheen op haar album ‘Freud Euch’ in 1995.

2. Waiting For The Man (David Bowie)

Zelfs in Bowie’s (Britse) versie klinkt nog steeds het geluid van de New Yorkse metro door.

3. Femme Fatale (Teenage Fanclub)

Het lied dat Lou Reed schreef over Warhol’s superster Edie Sedgwick kreeg deze cover van The Fannies op hun single ‘Ain’t That Enough’ in 1997.

4. Venus in Furs (The Smashing Pumpkins)

Misschien wel het belangrijkste rockliedje sinds ‘Heartbreak Hotel’. De Pumpkins droegen hun versie voor tijdens een sessie bij een radiostation uit Chicago, WZRD-fm.

5. Run Run Run (Julian Casablancas)

De frontman van The Strokes maakte deze versie voor de HBO serie ‘Vinyl’. Zoals u waarschijnlijk al heeft vernomen werd de liefdesbaby van Mick Jagger en Martin Scorsese helaas al na het eerste seizoen gecanceld.

6. All Tomorrow’s Parties (Nick Cave & The Bad Seeds)

Nick Cave die The Velvet Underground covert. Eerlijk: op papier klinkt dat toch een stuk beter.

7. Heroin (Brian Bell en Patrick Wilson van Weezer)

Een instrumentale cover van twee bandleden vanWeezer voor de film ‘Factory Girl’, een biopic over Edie Sedgwick. Zelfs zonder tekst wordt de boodschap van het lied haarfijn overgebracht. Wij hadden overigens ook de poging van Billy Idol kunnen plaatsen, maar willen niet verantwoordelijk zijn voor bloedende trommelvliezen.

8. There She Goes Again (R.E.M.)

De band had nog wat extra ruimte vrij op hun b-kant compilatie, Dead Letter Office (1987), en vulde die op met deze interpretatie van de ruwe diamant.

9. I’ll Be Your Mirror (The Primitives)

Deze schattige indiepop herwerking klinkt een stuk minder vervreemdend dan het ijskoude stemgeluid van Nico - niet dat we daar iets tegen hebben, hoor!

10. The Black Angel’s Death Song (Beck)

Beck coverde ter ere van de band zelfs het volledige album. Een aanrader als u het ons vraagt.

11. European Son (Sonic Youth)

Tot slot: deze heerlijke noise rock cover vanThurston Moore is een mooi saluut naar de grondleggers van het genre.