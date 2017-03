Humo's communautaire Soulwax-quiz: hoe goed kent u Dewaele?

Op 24 maart brengt Soulwax voor het eerst in twaalf jaar een plaat uit: ‘From Deewee’. In diezelfde tijd zijn The Gaslight Anthem, The Raconteurs, Klaxons én Customs opgericht, wereldberoemd geworden en weer gesplit. De opvolger van ‘Nite Versions’ wordt bovendien al zo lang aangekondigd dat Luc De Vos er bij leven en welzijn al enthousiast over was in Humo. Een groep verdwijnt voor minder naar de kruipkelders van het collectieve geheugen, daarom deze kleine quiz: wat weet ú na al die jaren nog over David en Stephen Dewaele?