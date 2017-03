TTT-berichten: The Notorious B.I.G. stierf aan een acute loodvergiftiging

'Het is alweer twintig jaar geleden dat The Notorious B.I.G. stierf aan een acute loodvergiftiging'

Dode van de week: Mark E. Smith, frontman van The Fall. Maar in tegenstelling tot de meeste doden kunt u ’m zelf nog gaan vertellen hoe jammer u zijn overlijden vindt. Smith is namelijk niet dood: bleek dat de BBC, die het nieuws via Twitter de wereld instuurde, één en ander verkeerd begrepen had. Smith werd die dag gewoon 60 TTT Tot we nóg een rechtzetting ontvangen van het BBC-webteam blijven we maar veronderstellen dat George Michael wél nog altijd heel erg aflijvig is. Des te meer omdat bijna drie maanden na zijn overlijden nu ook eindelijk de doodsoorzaak officieel vastgesteld is: hartfalen zou het ’m gedaan hebben TTT En nu dus zand erover TTT Metallica blijft maar onwaarschijnlijke samenwerkingen uit de mouw schudden. Na hun recente potjes podiumdelen met Neil Young en Lady Gaga hebben James Hetfield en de zijnen nu ook Iggy Pop op één of andere listige manier hun podium op gesmokkeld. Tijdens een concert in Mexico City brachten Metallica en Iggy samen ‘T.V. Eye’ van The Stooges. Ooggetuigen hadden het over ‘een geslaagd, maar daarom nog niet rimpelloos optreden’ TTT Over Lou Reed gesproken: zijn persoonlijke archieven, goed voor zo’n 3.600 geluidsopnames en 1.300 beeldbestanden, zullen binnenkort mogelijk openbaar worden gemaakt. Hoeveel uur van die opnames gewoon bestaan uit een bokkige Lou die hevig zwetende journalisten het leven zuur maakt, is niet geweten TTT Het is alweer twintig jaar geleden dat The Notorious B.I.G. stierf aan een acute loodvergiftiging, en dat dient op ongepaste wijze gevierd te worden. Dat vond toch de vrouw die nu de auto verkoopt waarin Biggie op die noodlottige maartdag in Los Angeles neergeschoten werd. De vrouw kocht de auto destijds van de politie, en wist naar eigen zeggen jarenlang niets af van de geschiedenis van haar tweehandswagen. Vraagprijs vandaag: anderhalf miljoen dollar TTT Benieuwd hoe ze bij de politie destijds die kogelgaten in de carrosserie verklaarden. ‘O, die? Voor de aerodynamica, mevrouw’ TTT U hebt zich altijd al afgevraagd hoe het er ten huize Jack White uitziet? Een journalist die door White werd binnengelaten in zijn huis in Nashville, kwam weer buiten met details. Jack heeft thuis blijkbaar een paar unieke hebbedingetjes rondslingeren, zoals de eerste Superman-strip, een rijbewijs van James Brown, en de eerste demo die Elvis ooit opnam. Ook zou hij een bowlingbaan hebben mét een speciale bal voor goeie vriend Bob Dylan. Mocht u ooit op bezoek gaan en een spelletje willen spelen: Bobs bal (nooit gedacht dat we die zouden schrijven) is versierd met een portret van John Wayne TTT Bukken! Dranouter gooit opnieuw met namen voor deze zomer. We beperken ons tot het vermelden van J. Bernardt, Kommil Foo, Brihang en Wally, de rest vindt u op het wereldwijde web TTT Of gewoon thuis bij Jack White, kan ook TTT Ontsteltenis in Zuid-Korea, dat tot voor kort toch als ‘het normale Korea’ werd beschouwd. Mamamoo, een daar eindeloos populaire meidengroep, vond het een goed idee om ‘Uptown Funk’ van Mark Ronson en Bruno Mars te coveren. Fijn, ware het niet dat ze dat deden door in de bijhorende videoclip volledig in blackface op te treden. Dat zoiets gevoelig ligt, hoeven we u vast niet te vertellen. Tenzij u natuurlijk op luttele meters van een geschifte, raketten rondslingerende dictatuur opgegroeid bent: in dat geval kan zoiets een mens blijkbaar ontgaan TTT In tegenstelling tot Mark E. Smith wél dood: gitaarmuziek. Of dat beweert Jim Reid van The Jesus And Mary Chain toch: ‘Je hoort het verschil tussen een rockgroep en een popgroep niet eens meer, ze klinken allemaal hetzelfde’ TTT Mogelijk niet gerelateerd, maar toch verdacht: Ed Sheeran speelt naar eigen zeggen met het idee om uitgerekend nu een eigen boyband op te richten, en is alvast begonnen met de audities. De nummers voor de band pent hij zelf, en beschrijft hij als ‘Super poppy maar geloofwaardig’. Wie nog op zoek was naar een antwoord op de vraag: ‘Wat kan er mogelijk nog minder cool zijn dan in een boyband zitten?’ Ziedaar: ‘In de enige boyband zitten die enkel Ed Sheeran-nummers zal brengen’