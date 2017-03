70 jaar Ry Cooder: 15 van 's mans fraaiste gitaarbijdragen

Het Amerikaanse muziekblad Rolling Stone heeft hem op nummer 8 van hun gitaargoden-ranglijst staan. Wij vragen u om een gitarist met een groter en gevarieerder oeuvre te noemen. We wachten wel, hoor. Vergeet vooral niet zijn werk als producer van het ‘Buena Vista Social Club’ album in 1997, zijn werk als sessiemuzikant en zijn bijdragen aan de soundtracks van talloze films, waaronder Paris, Texas uit 1984.

Ter ere van zijn 70ste levensjaar boetseerden wij een lijstje van ‘s mans fraaiste gitaarbijdragen. Van Captain Beefheart tot Buena Vista Social Club en van Nancy Sinatra totThe Rolling Stones.

1. The Monkees - ‘As We Go Along’

Naast Ry horen we hier ook meneer Neil Young op een gitaartje rammen. Het lied is tevens de soundtrack voor de film ‘Head’ van Bob Rafelson uit 1968, waarin de vier Monkees de hoofdrol spelen. Frank Zappa heeft overigens ook nog een cameootje in die film.

2. Buena Vista Social Club - ‘¿Y Tú Qué Has Hecho?’

Ry had al met regisseur Wim Wenders samengewerkt voor de soundtrack voor de film Paris, Texas. De samenwerking voor Wenders’ documentaire ‘Buena Vista Social Club’ leverde Cooder een welverdiende Grammy op. Ry trad niet alleen op als producent, hij tokkelde ook gezellig mee met de oudjes.

3. The Beach Boys - ‘Kokomo’

Voor dit tropische deuntje over een dagje toeven bij de Florida Keys, haalde Ry zijn elektrische slidegitaar van stal.

4. Carla Olson and The Textures - ‘Clean-Cut Kid’

‘Clean Cut Kid’ kent u misschien van Bob Dylan’s album Empire Burlesque uit 1985. Bob schonk het lied aan Carla Olson and The Textures. Als dank voor het figureren in zijn eerste videoclip ooit, ‘Sweetheart Like You’. Voor die tweede versie werd Ry weer eens opgetrommeld.

5. Randy Newman - ‘Back On My Feet Again’

In de jaren zeventig was Ry Cooder verwikkeld in een muzikale romance met met singer-songwriter Randy Newman. Randy hielp Ry op zijn soloplaat Boomer’s Story (1972). Ry werkte op zijn beurt weer mee aan Good Old Boys (1974) en bracht zijn ‘bottleneck-gitaar’ mee.

6. Dolly Parton, Linda Ronstadt, Emmylou Harris - ‘To Know Him Is To Love Him’

Op het album ‘Trio’ lieten Dolly Parton,Linda Ronstadt en Emmylou Harris hun stemmen sierlijk door elkaar waaien.

7. Neil Young - ‘The Old Laughing Lady’

Deze parel is afkomstig van Neil’s eerste soloplaat uit 1968. Destijds gaf niemand een zak om de plaat. Nu is dat uiteraard wel anders.

8. Crazy Horse - I Don’t Want To Talk About It

Crazy Horse is dikwijls de begeleidingsband van Neil Young als de man weer eens een stevige plaat wil afleveren. Hier doet Neil echter niet mee. Ry wel!

9. The Rolling Stones - Sister Morphine

Het lied werd, voordat deStones zich aan het waagden, opgenomen doorMarianne Faithfull. Voor Cooder zal het een worst wezen: hij tokkelt op beide versies mee.

10. Nancy Sinatra - Glory Road

Ry tokkelde op mee op drie liedjes van Nancy Sinatra: ‘Is Anybody Goin To San Antone’, ‘Hook & Ladder’ en ‘Glory Road’. Alleen die laatste konden wij vinden op Spotify.

11. James Taylor - October Road

Met het in 2002 verschenen October Road maakte singer-songwriter James Taylor volgens velen zijn beste plaat sinds de jaren zeventig. Wellicht door de hulp van Ry Cooder.

12. T-Bone Burnett - When The Night Falls

Van het album Proof Through the Night uit 1983.Pete Townshend van The Who speelt ook op een paar nummers van die plaat mee.

13. Eric Clapton - Everybody Oughta Make A Change

Voor deze cover van de bluesartiest Sleepy John Estes, kon Clapton de hulp van Ry goed gebruiken. Het nummer verscheen op Clapton’s album ‘Money and Cigarettes’ in 1983.

14. Van Morrison - Full Force Gale

Afkomstig van het album ‘Into The Music’ uit 1979. Let goed op die fenomenale slide solo rond 1.15!

15. Captain Beefheart - Sure ‘Nuff ‘N Yes I Do

Op het album Safe As Milk - John Lennon vond de plaat zo goed dat hij twee exemplaren aanschafte - was Ry de enige die nog een beetje structuur wist aan te brengen in de kolkende chaos.