TTT-berichten: Benieuwd of Lars Ulrich 'One' deftig gespeeld krijgt

'Metallica komt twee keer naar het Sportpaleis. Benieuwd of Lars Ulrich 'One' toch minstens één keertje deftig gespeeld krijgt'

‘What happens in Belgium, stays in Belgium’, sprak de Amerikaanse douanebeambte, en hij stuurde Coely en SX weer naar huis. Beiden waren naar het Texaanse Austin geroepen om er op te treden op het prestigieuze en maar een héél klein beetje naar snobisme geurende SXSW-festival, maar moesten noodgedwongen met de synth tussen de benen weer terugkeren naar België TTT Als het zo zit, zullen wij de juryleden terugsturen telkens er weer een nieuwe talentenjacht zit aan te komen op VTM TTT Even checken, is Ray Cokes niet Amerikaans? Ook niet dééls? Oké, dan TTT Toch nog goed nieuws voor Coely, zij is één van de nieuwe zomernamen voor het Openluchttheater in Deurne, samen met Wouter Deprez, Lucinda Williams, Yann Tiersen en Bill Callahan. Het kan verkeren TTT School Is Cool kondigt een nieuwe plaat aan, maar zegt er ook meteen bij dat violiste Justine Bourgeus voortaan apart verkocht zal worden. Bourgeus heeft het inmiddels te druk met Tsar B te zijn om nog eerste, al dan niet tweede, viool te spelen bij School Is Cool TTT Katy Perry is dan toch geen heks. Een stelletje nonnen had de zangeres daarvan beschuldigd toen die hun kloostergebouw in Los Angeles wou kopen om er haar optrekje van te maken. Dat zagen de nonnen niet zitten, en ze beloofden het landgoed aan een kandidaat die ze zelf geschikter vonden. Maar dat was buiten de aartsbisschop gerekend, eigenaar van het gebouw, die wél een geschikte kandidaat zag in Perry. Katy – nonnen: 1-0 TTT De kandidaat die de nonnen dan wel geschikt achtten? Een zakenvrouw die een hotel wou onderbrengen in het klooster. ‘De wereld van de koude harde cash en betekenisloze buitenechtelijke seks: da’s de onze,’ dachten ze vast TTT Hoera: Metallica komt in november twéé keer naar het Sportpaleis. Helaas: ze brengen Lars Ulrich mee TTT Benieuwd of Lars, nu hij twee kansen krijgt, ‘One’ toch minstens één keertje deftig gespeeld krijgt TTT Azealia Banks, parttime zangeres en fulltime geesteszieke, is door de rechtbank veroordeeld tot een verplichte cursus woedebeheersing. Aanleiding was een voorval in 2015 waarbij een misnoegde Banks een buitenwipster van een nachtclub in de borst beet TTT Gek: niet veel later kwam een troep nonnen Banks vragen of ze niet geïnteresseerd was in een oud klooster TTT Adele heeft een stralende persoonlijkheid, maar zelfs dat kon niet verhinderen dat de stroomvoorziening het liet afweten tijdens haar concert in Adelaide vorige week. Het Zingende Gevaarte begon in afwachting dan maar moppen te tappen. Haar beste: ‘Hoe noem je een blondine die op haar hoofd staat? Een brunette met slechte adem.’ Adele wint bij dezen de TTT-prijs ‘Mop van de week’ TTT Lars Ulrich boos op Adele: hij moest nog maar één week en hij had de titel honderd keer op rij gewonnen TTT Er zou trouwens eindelijk een antwoord zijn op de vraag ‘Hoe komt het toch dat Adele er altijd in slaagt het podium onopgemerkt te betreden?’ Het antwoord zou liggen in die grote kist die telkens voor het optreden het podium opgerold wordt, waarin de zangeres zich zittend op een krukje schuilhoudt tot de lichten uitgaan. Geef toe, dat had u zelf ook wel kunnen bedenken. Tijdens het wachten speelt Adele naar verluidt graag op haar iPad. Vooruit dan maar TTT Donald Trump is boos op Snoop Dogg omdat die laatste in zijn nieuwe clip een clown onder schot houdt die wel erg veel weg heeft van The Trumpster. Aldus sprak de oranje man in het witte huis: ‘Had hij dat met Obama geprobeerd, hij was opgesloten’ TTT En dat ze toffe jongens zijn, dat zullen we weten: Pearl Jam, die dit jaar opgenomen zullen worden in de Rock and Roll Hall of Fame, zullen al hun vorige drummers uitnodigen om aanwezig te zijn op de viering. Onlangs liet voormalig lid Dave Abbruzzese nog weten het kut te vinden dat bij de viering enkel het huidige ledenbestand van de band gehuldigd wordt, terwijl hij toch ook geholpen heeft om Pearl Jam naar de top te meppen. Eddie Vedder en de zijnen laten nu weten Abbruzzese en hun andere voormalige drummers Jack Irons en Matt Chamberlain te zullen uitnodigen TTT En het is maar dat Metallica al sinds 2009 lid is van de Hall of Fame, anders was er nog wel plaats geweest voor één extra noodlijdende drummer. Bij dezen: nog eens proficiat met de inhuldiging, Lars!