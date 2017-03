TTT-berichten: Over goeie smaak valt niet te twisten

'Zoals Chubby Checker zei: 'Over goeie smaak valt niet te twisten'

We don’t need no cruise control: Nick Mason, drummer van het nog steeds legendarischer wordende Pink Floyd, heeft z’n persoonlijke formule 1-wagen in de prak gereden op een circuit in West Sussex. Lachen mag, want Mason stuurde het ding jammerlijk tegen – komt-ie – een muur TTT De drummer zelf kwam gelukkig ongeschonden uit de crash, maar de kar kan het niet meer navertellen. Jammer, vooral omdat de McLaren F1 GTR waarmee Mason rondscheurde miljoenen waard was, en één van slechts 28 exemplaren. Maar een goeie gezondheid is ook belangrijk, naar verluidt TTT Toch maar onze iTunes-bibliotheek aangepast en ‘0-1’ toegevoegd aan ‘Pink Floyd - The Wall’ TTT Goed nieuws voor mensen met een levendige verbeelding: Katy Perry, bekend geworden met ‘I Kissed a Girl’, heeft laten verstaan dat ze in werkelijkheid wel méér gedaan heeft dan dat, hoewel haar streng katholieke opvoeding dat nadrukkelijk verbood. ‘Ik probeerde mijn gevoelens tevergeefs weg te bidden. Ze verwerken in mijn muziek was een manier om ermee om te gaan’ TTT Een fan van Adele heeft blijk getoond van een uitzonderlijke ondernemingszin door op eBay een zakje lucht te koop aan te bieden. De lucht zou gevangen zijn tijdens het concert van Adele in, double whammy, Adelaide. De staat van de lucht wordt omschreven als ‘als nieuw’. Lees: slechts een paar keer in- en uitgeademd met maar een béétje bier en zweetaroma, en een vrij laag percentage aan scheet TTT En als u dacht dat de verkoper gek was: dat is nog altijd niet zo erg als de twee geïnteresseerden die erop geboden hebben TTT Local Natives heeft een nieuw nummer uitgebracht dat u alleen maar met gesloten ogen kunt beluisteren. Om ‘I Saw You Close Your Eyes’ te beluisteren moet u naar een speciaal daarvoor ingerichte site surfen, de camera van uw laptop activeren, en de ogen sluiten. Als de camera merkt dat uw ogen effectief gesloten zijn, begint het nummer te spelen TTT Wij, immer gedienstig, hebben Local Natives nog een stapje verder geholpen door naar de site te surfen, het nummer aan te klikken, en vervolgens de kamer uit te lopen. Geen dank, heren TTT Nog nooit zoveel gelachen tijdens een Local Natives-nummer, trouwens: we hebben ondertussen de finale van ‘Beau Séjour‘ nog eens bekeken TTT Kanye West is in Los Angeles gespot met een bandshirt van de Britse metalband Cradle Of Filth, die zich trouwens nog altijd graag laten boeken voor al uw babyborrels (gesponsorde boodschap). De reactie van de groep: ‘Kanye West: Cradle Of Filth fan, fortunately not a collaborator’ TTT Drake heeft een nieuwe tatoeage, en die bestaat uit een afbeelding van Drakes favoriete flesje parfum. Zoals Chubby Checker zei: ‘Over goeie smaak valt niet te twisten’ TTT Goed nieuws en slecht nieuws voor Wyclef Jean. Eerst het goeie: Wyclef was nog eens in het nieuws. Het slechte: de reden daarvoor was dat hij in de boeien werd geslagen omdat hij door de politie van Los Angeles aanzien werd voor een overvaller die kort daarvoor een tankstation had overvallen. De verdachte droeg naar verluidt een rode bandana, net als Wyclef, en was – misschien crucialer, rekening houdend met de raciale voorkeuren van de LAPD – ook zwart TTT Eerst de brexit en nu dit: het standbeeld voor David Bowie, dat met hulp van crowdfunding gebouwd zou worden in Brixton en de vorm zou aannemen van de beroemde bliksemschicht op de hoes van ‘Aladdin Sane’, komt er niet. De reden: er zou niet genoeg geld opgehaald zijn TTT Niet dat er geen gulle schenkingen waren: er is meer dan 50.000 pond opgehaald. Nee, de schuld ligt eerder bij de initiatiefnemers, die met de crowdfunding het astronomische bedrag van 900.000 pond hoopten op te halen. Voor dat soort geld kun je wetenschappelijk onderzoek financieren om Bowie weer samen te stellen uit zijn eigen assen en hem zélf nog een keertje heel ‘Aladdin Sane’ te laten brengen. En met wat er dan nog overblijft, koop je ’m een NMBS-jaarabonnement