Hieperdepiep! 70 jaar Emmylou Harris: 10 fabelachtige duetten

Al decennia lang heeft Emmylou de juiste balans tussen hippie en hillbilly te pakken. Dat balanceerkunstje - Neil Young doet het ook - leerde ze van haar mentor Gram Parsons. ‘Cosmic American music’ noemde hij het. Na een concertje in Washington DC, waar slechts een handvol mensen kwam opdagen, rekruteerde hij haar voor zijn plaat ‘Grievous Angel’ (1974). Hun belangrijkste wapenfeit ‘Return Of The Grievous Angel’ komt steevast bovendrijven in lijstjes van beste country songs aller tijden.

Emmylou Harris is een vleesgeworden highlighter: elk liedje dat ze zegent met haar stem licht op. Wellicht heeft het te maken met de manier waarop ze haar stem aanzwengelt, elke strofe afsluit met een subtiele zucht en ieder concert afdekt met een hemelse gloed. Ze is altijd gul geweest met haar gave en nooit te beroerd om het podium te delen met een ander. Tijdens een duet raakt haar stem steevast verwikkeld in een kortstondige relatie met de stem van de ander. Zo verstrengeld in een innige omhelzing, voegt Harris subtiel complexe emoties toe aan het pallet. Het leverde haar (tot nu toe) een dozijn Grammy’s en tal van andere prijzen op.

1. Neil Young & Emmylou Harris - ‘Old King’

Voor deze live versie van ‘Old King’, afkomstig van Young’s plaat Harvest Moon (1992), fleurde Emmylou de achtergrond op met haar zijdezachte keelgeluid.

2. The Band & Emmylou Harris - ‘Evangeline’

Geen publiek, geen applaus. Gelukkig was Martin Scorsese er met zijn camera om dit vast te leggen.

3. Elvis Costello & Emmylou Harris - ‘Heart Shaped Bruise’

Dit nummer is afkomstig van het album ‘The Delivery Man’ uit 2004. Dit is beeldmateriaal van het concert in The HiTone Club in Memphis in 2015.

4. Sheryl Crow & Emmylou Harris - ‘Pale Blue Eyes’

Uit de notities van Lou Reed bleek dat hij ‘Pale Blue Eyes’ eigenlijk schreef voor een vrouw met bruine ogen. Sorry, dames!

5. Willie Nelson & Emmylou Harris - ‘Till I Can Gain Control Again’

Wij zullen deze cover van Rodney Crowell altijd blijven prefereren boven de gelikte ‘urban country’ van tegenwoordig.

6. Solomon Burke & Emmylou Harris - ‘We’re Gonna Hold On’

Zie hier ‘The King of Rock ‘n Soul’ in het Belcourt Theatre in Nashville een country liedje zingen. Omdat oude kaas het lekkerst is.

7. Mark Knopfler & Emmylou Harris - ‘Our Shangri-La’

Knopf maakte in 2006 met mevrouw Harris een plaat ‘All The Roadrunning’. Maar helaas: dit nummer staat daar nou nét niet op. Als we de review van (jub) moeten geloven is die plaat trouwens best de moeite waard.

8. Linda Ronstadt, Dolly Parton & Emmylou Harris - ‘The Sweetest Gift’

In 1987 maakten de drie peetmoeders van country een ongelofelijk succesvol album genaamd ‘Trio’. Alle drie dames zijn formidabel, maar het moet worden gezegd: Linda Ronstadt dobbelt hier met onze emoties.

9. Steve Earle & Emmylou Harris - ‘Goodbye’

Neem het van ons aan. Als u op bezoek gaat bij Jools, kunt u maar beter op uw best komen.

10. Admiral Freebee & Emmylou Harris - ‘Coming Of The Knight’

Dat Antwerps trots, Tom Van Laere, het lijstje op deze pagina mag volmaken aan de zijde van Emmylou Harris is alleszins mooi!

Bonus: First Aid Kit - ‘Emmylou’

Tijdens de Zweedse Polar Music Prize Awards zongen de zusjes, Johanna enKlara, van First Aid Kit hun liedje, ‘Emmylou’. Mevrouw Harris had alvast moeite het droog te houden. En u?