TTT-berichten: Een extra stel vingerafdrukken kan in de hiphopwereld nooit kwaad

'Een extra stel vingerafdrukken kan in de hiphopwereld nooit kwaad'

Drukken met Drake: vorige week zagen Amsterdamse Drake-fans zich genoodzaakt om nog maar eens hun geduld aan te lengen toen ze te horen kregen dat hun idool voor de dérde keer in drie maanden z’n concert zou uitstellen. Het verschil was dat de Ziggo Dome nu al volgelopen was vóór schoorvoetend werd meegedeeld dat het weer van dattum was TTT De oorzaak deze keer: voedselvergiftiging door slechte sushi. Zoiets willen we inderdaad niet op een podium zien TTT Nee, dan zijn we liever Lorde-fan. Of specifieker: een Nieuw-Zeelandse Lorde-fan. Die hoeft zijn idool immers niet te zien om dolgelukkig te zijn TTT Dat zit zo: in het Nieuw-Zeelandse Auckland werd vorige week een klein fuifje gegeven met zo’n honderd aanwezigen en ‘een superspeciale gast’, die volgens aanwezigen niemand minder dan Lorde was. Vreemd was dat, want Lorde liet op Twitter al snel weten dat ze zich op dat eigenste moment in Londen bevond. Het bleek uiteindelijk om een heel geloofwaardige imitator te gaan TTT Niet zo moeilijk om tot die conclusie te komen, als u er rekening mee houdt dat de hele fuif in totale duisternis gehouden werd. Geen grap TTT Queens Of The Stone Age zou hun nieuwe plaat klaar hebben, en dat viert Josh Homme met een nieuwe rechtszaak. J-Ho wordt aangeklaagd omdat hij een al te gretige handtekeningenjager bruut behandeld zou hebben. Homme was er immers van overtuigd dat de krabbelkerel z’n buit te koop aanbood op eBay, en liet weten daar niet mee opgezet te zijn. Volgens de officiële klacht ‘wees Homme met z’n vinger slechts luttele centimeters van het gezicht van de eiser’, en zou hij ’m ook nog eens ‘opzettelijk bij de schouder gegrepen hebben’. Hoelang het slachtoffer in therapie moet, is niet bekend TTT Het mengpaneel waarmee Pink Floyd ‘Dark Side of the Moon’ opnam, is verkocht. Het kleinood, dat oorspronkelijk deel uitmaakte van de Abbey Road-studio’s, was al sinds 1983 in privéhanden, en heeft ook z’n diensten bewezen op platen van The Cure, George Harrison en Kate Bush. Ook Ringo Starr zou er een plaat mee opgenomen hebben, maar dat hebben de verkopers goed weten stil te houden: het mengpaneel bracht maar liefst 1,5 miljoen pond op, het dubbele van wat vooraf geschat was TTT Een Engelse vrouw mocht een nachtje brommen nadat ze een halfuur lang ‘Shape of You’ van Ed Sheeran op repeat en op het maximale volume uit haar boxen deed knallen, tot afgrijzen van haar buren. Hoelang het slachtoffer in dit geval in therapie moet, is evenmin bekend. En dan bedoelen we wel degelijk de buurman TTT Wie als student nog een stageplaats zoekt en te horen kreeg dat de Humo-webredactie helaas al stampvol zit voor de volgende vijf jaar: Chance The Rapper is nog op zoek naar een gemotiveerde stagiair, zo liet hij zelf weten via sociale media. Wat de gelukkige precíés zou moeten doen, zei hij er wel niet bij. Maar zie het zo: een extra stel vingerafdrukken kan in de hiphopwereld nooit kwaad TTT Net binnengelopen: ook Drake zou een nieuwe stagiair zoeken: ‘Ervaring in de muziekbusiness is een plus, expertise op vlak van verse sushi is vereist’ TTT ‘Meepakken en wegwezen,’ dacht de dief die bagage van John Legend op de New Yorkse JFK-luchthaven meegriste en het op een lopen zette. En of het kan lonen om de bagage van een tienvoudige Grammy-winnaar mee te nemen: de inhoud van de tas bestond uit 500 dollar aan kleren, 500 dollar aan brillen (zo weten we meteen hoe Legend z’n bagage uit het oog kon verliezen) en vooral: een paar diamanten manchetknopen van Cartier die om en bij de 30.000 dollar waard zijn. De dader werd gevat, en het slachtoffer kon z’n mouwen al snel weer in stijl dichtknopen TTT En als u ons nu wilt excuseren, wij gaan een handtekening vragen aan John Legend. Wie weet, met wat geluk wijst hij ons in het gezicht.