Gisteren werden de Juno Awards uitgereikt, zeg maar de Canadese versie van de MIA's. De zoetgevooisde Feist bracht er hulde aan de betreurde Leonard Cohen met een intieme cover van zijn nummer 'Hey, That's No Way To Say Goodbye'. De introductie werd trouwens verzorgd door de Canadese premier Justin Trudeau, die zijn status van toffe peer nog iets meer in de verf zet.