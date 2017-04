Leonard Cohen: de soundtrack in Cinematek

Als één recent overleden grootheid een retrospectieve verdient, dan is het wel Leonard Cohen . Van 14 april tot 31 mei brengt Cinematek in Brussel hulde aan de Canadese bard door een selectie films te vertonen waarin zijn prachtige muziek te horen is.

'Zijn muziek geeft de scène telkens een extra dimensie'

Micha Pletinckx (programmering Cinematek) «Zelf heeft hij nooit rechtstreeks iets met film te maken gehad, maar zijn muziek is op héél veel soundtracks te horen – een 250-tal, volgens IMDb. Wij hebben er daar dertien uitgepikt die we in de loop van anderhalve maand vertonen, van Wim Wenders’ ‘Land of Plenty’ over Richard Curtis’ ‘The Boat That Rocked’ tot de tekenfilm ‘Shrek’.»

HUMO En het prachtige ‘McCabe & Mrs. Miller’, waarin zijn muziek de hele toon bepaalt. Wat vind jij het mooiste gebruik van een Cohen-nummer in een film?

Pletinckx «Het heeft allicht met mijn leeftijd te maken, maar mijn favoriet is ‘Pump Up the Volume’ van Allan Moyle, een film van begin jaren 90. Christian Slater speelt een radio-dj die de schooldirectie bekritiseert via een piratenzender die hij heeft gebouwd in zijn kamer. ‘Everybody Knows’ is de theme song waarmee hij telkens zijn radioprogramma begint. Ja, dat rebelse sprak mij als jonge tiener geweldig aan.»

HUMO Heb je Cohen al eens in een film gehoord waarbij je dacht: ‘Blijf er met je fikken van af’?

Pletinckx «Eigenlijk niet. In ‘Natural Born Killers’ krijg je een heleboel muziek over je heen gekieperd, maar de twee Cohen-songs die erin voorkomen, die onthoud je: hij valt altijd op tegenover de andere artiesten op de soundtrack. Als men Leonard Cohen gebruikt, is dat meestal op een belangrijk moment, wanneer het héél goed bij de scène in kwestie past. Kijk naar ‘Exotica’ van Atom Egoyan en – recenter – ‘Watchmen’ of ‘Secretary’: Cohen geeft die scènes telkens een extra dimensie. Misschien wel omdat zijn muziek zo ánders is: het timbre van zijn stem, zijn trage ritmes…»

HUMO Welke film moeten de mensen komen ontdekken?

Pletinckx «Voor mij blijft dat toch ‘Pump Up the Volume’ (lacht). ‘Breaking the Waves’ van Lars von Trier zal iedereen wel kennen, zeker? Voor de grote Cohen-fans spelen we alvast ook de documentaire ‘Leonard Cohen: I’m Your Man’.»

HUMO Ik moet bekennen: nog niet gezien.

Pletinckx «Ik ook niet (lacht). Maar Cohen-kenners verzekeren me dat het essentieel voer is: niet de meest kritische documentaire, maar wel een warm eerbetoon.»

'Classics & Anthologies: Leonard Cohen': Vrijdag 14 april tot woensdag 31 mei in Cinematek, Brussel