TTT-berichten: Engeland is groot genoeg is voor al dat zaad

'Een mens zou denken dat Engeland groot genoeg is voor al dat zaad, maar nee'

Zware erfenissen vragen om potige lijkbidders, en dus heeft niemand minder dan Keith Richards z’n held Chuck Berry ten grave gedragen met een zelfgepend eresaluut in Rolling Stone. Zo houdt Keith blijkbaar nog altijd warme herinneringen over aan die keer dat Chuck ’m een blauw oog mepte in New York omdat hij backstage één van z’n gitaren zat te bepotelen. Keith: ‘Terecht. Ik vind het nog altijd z’n greatest hit’ TTT Bloc Party-frontman Kele Okereke zal in mei een akoestische solotour aftrappen waarin hij ‘in een intieme setting nieuw en oud materiaal zal spelen’. Een logische volgende stap: zo meenden we onlangs al dat we naar een solo-optreden van Kele stonden te kijken, tot iemand ons erop wees dat het gewoon Bloc Party was en Kele de rest van de band gewoon op straat had gezet TTT Wie wat extra geld heeft liggen, maar geen idee heeft van goeie smaak: binnenkort zal weer een nieuwe lading persoonlijke spullen van Tupac online te koop worden aangeboden. Het zou gaan om z’n persoonlijke koran, een stel nummerplaten, ’s mans eerste platencontract en zijn diamanten neusring. Alleen voor diehard fans, die laatste. Of gewoon voor wie – komt-ie – een neus heeft voor zulke dingen TTT O ja, bieden begint vanaf 15.000 dollar. En ja, blij zijn dat Tupac geen eikelpiercing had, mág TTT Een tuut in mineur: Ikutaro Kakehashi is op 87-jarige leeftijd overleden. Kakehashi was de oprichter van muziekinstrumentenmerk Roland: zonder hem geen synthesizers zoals we die vandaag kennen, geen 808-drumcomputers, geen rappers die over die 808’s rappen, geen centjes die die rappers daarmee verdienden, en bijgevolg dus ook geen neuspiercings van dooie rappers die nu te koop worden aangeboden op het internet TTT Zeggen dat het leven van Ikutaro Kakehashi niet van een leien dakje liep, is trouwens een understatement: zo werd de man zijn hele leven lang aangesproken met ‘Roland’, en kreeg hij het zelfs op gezegende leeftijd nog zwaar te verduren van mensen die ’m erop wezen dat hij zowel ‘kut’ als ‘kak’ in z’n naam had TTT Alwéér een eikel tegen onze Mercedes aangereden op de redactieparking vorige week, maar deze keer zat er een mysterieus briefje achter de ruitenwisser: ‘Nieuwe namen Rivierenhof: Conor Oberst en M. Ward, Gabriel Rios en Tamino, Pieter Embrechts’. Wat zou het kunnen betekenen? TTT Radiohead heeft een ongewilde samenwerking achter de rug met Bruno Mars. De troepen van Thom Yorke gebruiken tijdens concerten af en toe stukjes van liveradio-uitzendingen om de leegte tussen hun nummers op te vullen, maar toen ze dat probeerden in Miami, schalde plots Mars’ ‘That’s What I Like’ oerend hard door de luidsprekers. Wég sfeer TTT Eindelijk uit de kast en daar terecht trots op: Barry Manilow, inmiddels 73. Uit de lucht vallen doet u op eigen risico, vooral omdat twee jaar geleden al bekend werd dat Manilow in het huwelijk was getreden met z’n manager TTT Ja, het is wat, daar in Syrië. Maar ook over het kanaal worden er schoten gelost. Zo had Liam Gallagher het lef om Pete Doherty’s bassist in te lijven voor z’n nakende solotour, met personeelsperikelen als gevolg voor die laatste. De koude oorlog tussen Gallagher en Doherty woedt al langer, vooral sinds beiden kinderen verwekten bij dezelfde vrouw. Een mens zou denken dat Engeland toch groot genoeg is voor al dat zaad, maar nee TTT Elton John en Ed Sheeran zijn de beste vrienden, en het mag dan ook niet verwonderen dat Elton als veteraan geregeld advies klaar heeft zitten voor Ed. Het belangrijkste wat hij ’m tot nu toe heeft aangeraden, volgens Elton: ‘Zorg ervoor dat je niet te veel verdikt’ TTT Goed advies, maar misschien moet Elton er ook maar bij denken dat tegenwoordig niet iederéén nog z’n podiumoutfits op maat laat maken door een psychiatrische patiënt TTT