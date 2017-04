TTT-berichten: Mastodon snapt als geen ander dat je metal moet smeden als het heet is

'Mastodon snapt als geen ander dat je metal moet smeden als het heet is'

Trots zijn Belg te zijn, het kán weer. Een Belgische onderzoeker aan de universiteit van Oxford heeft namelijk niet alleen een nieuwe garnaalsoort ontdekt, hij heeft die ook nog eens vernoemd naar Pink Floyd. De synalpheus pinkfloydi zou over een grote roze klauw beschikken die zo luid kan dichtklappen dat het lawaai kleine vissen kan doden. Hoe het beestje smaakt met cocktailsaus is evenwel nog niet bekend TTT Morrissey, die andere diersoort die kleine vissen kan doden met het geluid dat hij produceert, heeft een concert in het Amerikaanse Tuscon vroegtijdig moeten afbreken door stemproblemen. Hoewel Morrissey minuten eerder nog zei dat hij ‘zou doodvallen op het podium als het moest’, leek dat hem even later dan toch niet zo’n goeie carrièrezet te zijn. Na zes nummers hield hij het voor bekeken TTT J. Geils, u welbekend van The J. Geils Band, is daarentegen wél overleden. Geils werd 71. Rippekes! TTT Twéé keer opkijken bij de volgende: niet alleen blijkt nu-metalband Korn nog altijd te bestaan, ze hebben ook nog eens laten weten de zoon van Metallica-bassist Robert Trujillo mee te zullen nemen op tour door Zuid-Amerika. Tye Trujillo is 12, speelt net als pa bas, en zal vast Korn-lid Fieldy vervangen nadat die verstek moest geven ‘wegens onvoorziene omstandigheden’ TTT Een bandlid dat om onduidelijke reden niet meegaat op tour en dat volgens de andere leden vervangen kan worden door een 12-jarige: speculeren dat er in Korn iets scheef zit, is misschien niet helemaal onterecht TTT Los Angeles hoopt de nominatie voor de Olympische Spelen van 2024 binnen te halen. Succes daarmee, maar dat zou geen TTT-nieuws zijn als ze daarvoor geen aparte muzikale keuze gemaakt zouden hebben voor hun mascotte. En jawel: de stad heeft niemand minder dan Dr. Dre ingeschakeld als één van de bekende gezichten die de kandidatuur van Los Angeles kracht moet bijzetten TTT Briljante keuze: geen enkele idioot zal het nu in z’n hoofd halen om iets anders dan Los Angeles in te vullen op z’n stembiljet als hij daarna zal moeten toegeven dat, jawel, he forgot about Dre TTT Metalband Mastodon ziet de laatste weken opvallend veel aandacht hun kant opkomen. Alleen is dat niet door de plaat die ze net uithebben, maar door een gelijknamig, gloednieuw sociaal netwerk dat net gelanceerd werd en een alternatief wil betekenen voor Twitter. De bánd Mastodon, die als geen ander snapt dat je metal moet smeden als het heet is, heeft alvast alle ‘cool kids’ welkom geheten in hun kamp. No such thing as bad publicity TTT Tenzij dit dan: de organisatoren van het toonaangevende Amerikaanse Coachella zouden drie jaar geleden hun neus opgehaald hebben toen ze de kans hadden om Kate Bush te boeken voor hun festival. ‘Niemand zou haar snappen,’ was de reden die aangehaald werd. Begrijpe wie kan, inderdaad TTT Kanye West heeft een paar nieuwe toevoegingen gedaan aan z’n modelijn Yeezy, waaronder een halsketting met een prijskaartje van 13.000 dollar. Het kleinood zou volgens de man zelf geïnspireerd zijn door Florentijnse kunst uit de 14de eeuw. Kenners spreken alvast van een koopje: ‘Nog geen 1.000 dollar per eeuw inspiratie!’ TTT Dave Davies zag ze vliegen. De intussen 70-jarige sterkhouder van The Kinks beweert dat hij in het verleden meerdere keren in aanraking is gekomen met buitenaards leven. Een ervaring waardoor hij naar eigen zeggen tot op vandaag in verbinding zou staan met hemellichamen hier ver vandaan, die ’m af en toe boodschappen doorsturen TTT Mocht er iets van aan zijn, dan zouden we Dave bij dezen graag willen vragen om bij de verantwoordelijken daar te informeren wanneer ze Kanye komen ophalen. De grap heeft stilaan lang genoeg geduurd, en ze begint duur te worden TTT Een Berlijnse dj is in Tunesië tot een jaar cel veroordeeld omdat hij het gewaagd had op een festival aldaar de Adhan te remixen, het lied waarmee moslims opgeroepen worden tot het gebed. Kon niet iedereen mee lachen, wat begrijpelijk is: als je al vijf keer per dag op de knieën moet gaan, kun je nóg een keer extra wel missen als kiespijn TTT Dat laatste is trouwens het enige punt waarover fundamentalistische moslims het eens zijn met Hot Marijke. Toevallig!