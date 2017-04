10 redenen waarom Prince thuishoort op de Mount Rushmore van gitaargoden

Het is vandaag alweer een jaar geleden dat de geest van His Purple Highness zijn aardse lichaam verliet.

Tijdens zijn leven was The Artist zo creatief, dat hij nauwelijks tijd had om al zijn ideeën volledig uit te werken. Vandaag zou de eerste postuum-plaat, ‘Deliverance’, gelost worden. De EP is door George Ian Boxill, de vaste studiopartner van Prince, samengesteld en bevat enkele smaragden en robijnen uit de beroemde vault. De rechter zette gisteren echter een dikke, vette streep door het project. Boxill blijkt namelijk helemaal geen recht te hebben om de muziek uit te brengen. In 2006 tekende hij namelijk een vertrouwelijke overeenkomst met Prince, waarin staat dat alle opnamen exclusief eigendom van de popster blijven en dat hij er nooit iets mee zou mogen doen. Het verbod van de rechtbank geldt tot 3 mei 2017, daarna wordt de kwestie opnieuw behandeld.

Aangezien er vandaag dus geen nieuw album uitkomt, maken wij van de gelegenheid gebruik om u er weer eens aan te herinneren dat Prince - hoewel zijn gitaarwerk in sommige kringen misdadig wordt ondergewaardeerd - alleszins thuishoort op de Mount Rushmore van gitaargoden.

1. ‘While My Guitar Gently Weeps’

George Harrison werd door zijn zoon Dhani Harrison, Tom Petty en Steve Winwood in 2004 plechtig de Rock and Roll Hall of Fame ingeleid. Toen Prince opeens uit de coulissen opdook met zijn Fender werd de rest direct tot figurant gereduceerd. Let ook goed op het moment dat Prince zijn gitaar in de lucht gooit!

(solo vanaf 3:24)

2. ‘Purple Rain’

Er zijn veel versies van de solo van ‘Purple Rain’ te vinden op het wereldwijde interweb. Geen van allen zó intens als deze. De manier waarop hij de nek van zijn gitaar in vlam zet, terwijl hij met een venijnige en ondeugende blik het heelal in tuurt. Subliem.

4. ‘Creep’ (cover van Radiohead)

Op Coachella gaf Prince nieuwe dimensies aan de bekendste (en tevens saaiste) riedel van Radiohead. Tot voor kort was deze opname niet op YouTube te vinden. Thom Yorke eiste echter dat de video online kwam. Het was immers zijn lied wat Prince daar coverde. Waarvoor eeuwige dank, Thom!

(solo vanaf 4:50)

5. ‘Joy In Repetition’

in 2002 vuurde de paarse gitaargod op een aftershow in New York een duizelingwekkende solo af. En nee, uw computer hapert niet. Dat hoort er gewoon bij.

6. Funky jam met Maceo Parker

Prince was er berucht om tijdens concerten van andere artiesten z’n gitaar te pakken, eerst rustig mee te pingelen en dan plotseling met een ongelofelijke virtuositeit en brutaliteit de hele show te kapen. Hier speelt hij met Maceo, de vroegere saxofonist van (o.a.) James Brown.

7. ‘Take Me With U’

Hoe hij tijdens het dansen en rennen over het podium nog zulke zuivere noten kon spelen blijft voor ons een raadsel.

(solo vanaf 1:25)

8. ‘Blues in C (If I Had A Harem)’

In 1988 (Dortmund) wisten de Duitsers niet wat ze meemaakten.Miles Davis zei eens dat Prince Jimi Hendrix, James Brown, Marvin Gaye en Charlie Chaplin in één was. Charlie Chaplin zagen wij nooit. Maar als u naar deze video kijkt, zal u zien dat hij gelijk had. Let op zijn mimiek en bewegingen.

(solo vanaf 3:10)

9. Bass solo

‘Y’all ain’t ready for me.’ Uitslover...

10. Vooruit! Nog één keer dan: ‘Purple Rain’

Gewoon omdat het kan. En omdat optredens bij de Super Bowl altijd legendarisch zijn.