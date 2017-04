70 jaar Iggy Pop: 7 krankzinnige momenten uit 's mans carrière

De Peetvader van de Punk heeft vandaag een leeftijd bereikt waarvan niemand dacht hij ‘t zou halen, gezien de decennia aan professioneel drugsgebruik en algemene stupiditeiten. Wie had gedacht dat hij langer het langer zou uithouden op deze aardkloot dan de rest van de Stooges, David Bowie en Lou Reed? Vorig jaar loste hij, met Josh Homme in de producersstoel, nog het album ‘Post Pop Depression’. Ook klom de bejaarde protopunker met zijn pezige lichaam - zonder shirt leek het net op een stel rammelende botten in een bruin leren vuilniszak - het podium in Werchter. ‘T is een wonder dat hij nog leeft, maar we zijn uitermate verheugd dat hij er nog is!

1. Goose Lake (1970)

Met deze muzikale aanval drukte The Stooges direct hun stempel op het komende decennium. ‘The main Stooge jumped the fence...’

2. Cincinnati Pop Festival (1970)

De tijd dat er nog commentatoren bij concerten aanwezig waren om de chaos te duiden voor de vrome mensen thuis. ‘Ja, dat is pindakaas.’

3. Interview met Tom Snyder (1977)

Hij mist hier dan wel een tand, maar toch. Zie hier: Iggy tijdens een verrassend reflectief moment.

4. Olympia, Parijs (1991)

Toen zijn snikkel even een frisse neus moest halen.

5. Deep Space Nine (1998)

Hoe konden we die belachelijke cameo bij een aflevering van de serie Star Trek: Deep Space Nine vergeten? De punk-peetvader speelt hier (uiteraard) een Ferengi.

6. Coffee and Cigarettes (2003)

De iconische scène uit de film Coffee and Cigarettes van Jim Jarmusch. Samen met Tom Waits een beetje slap keuvelen, koffie slurpen en flink een eind weg paffen. Iggy als de enthousiaste fanboy, Waits de verwaande artiest.

7. SXSW (2016)

Tijdens SXSW beklom hij samen met de Queens Of The Stone Age het podiumhout en zong de single ‘Gardenia’ van zijn laatste worp.