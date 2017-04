TTT-berichten: Een jaar geleden werd in Paisley Park een luciferdoosje in een kuiltje neergelaten

'Het is alweer een jaar geleden dat in Paisley Park onder massale belangstelling een luciferdoosje in een kuiltje neergelaten werd'

Wanneer u dit leest, is in de Verenigde Staten ook het tweede weekend van het vermaarde Coachella-festival afgelopen, maar wij hebben nog altijd moeite om de gebeurtenissen van het éérste weekend te verteren TTT Zo zat iedereen te wachten tot Kanye West z’n officieus aangekondigde verrassingsoptreden zou beginnen, tot langzaam duidelijk werd wat de échte verrassing was: er wás helemaal geen verrassingsoptreden van Kanye. In plaats daarvan liet hij zich fotograferen als paashaas op een kinderfeestje TTT Omdat het Pasen was natuurlijk, maar wellicht ook omdat het nog altijd makkelijker is om aan kinderen uit te leggen dat er een haas bestaat die eieren legt dan dat je ze het fenomeen Kanye West uit de doeken doet TTT Was wél op Coachella: Radiohead, die hun concert voortdurend verstoord zagen door technische problemen. De muziek kwam het niet echt ten goede, maar het leverde wel mooi de beste bindtekst van het hele festival op – en bij uitbreiding ook van álle festivals deze zomer. Thom Yorke: ‘Ik zou nu een mop kunnen vertellen om de sfeer er wat bovenop te helpen. Maar dit is Radiohead, dus fuck it’ TTT En dan waren de verrassingen op Coachella nog altijd niet op. Zo grepen een honderdtal mensen op een bepaald moment naar hun gsm – wellicht om elkaar te laten weten dat Kanye dan toch niet zou komen – om vervolgens vast te stellen dat het ding uit hun zak verdwenen was. De verantwoordelijke: één bijzonder begaafde gauwdief, die niet veel later gevat werd toen de gedupeerden via het internet de gps-functie op hun gejatte telefoon activeerden en ze alle honderd plots, in wat vast een pijnlijk moment was, oog in oog stonden met één kerel die opvallend veel moeite had om z’n rugzak op te tillen TTT Drake, die nu meteen ook een antwoord heeft op de vraag waarom zo weinig mensen ’m nog bellen op z’n cell phone, kreeg vorige week een inbreker over de vloer. De vrouw in kwestie werd aangetroffen in Drakes slaapkamer terwijl ze één van z’n truien droeg. Toen nagegaan werd wat er precies gestolen was, bleek bovendien dat de vrouw om onduidelijke redenen alle frisdrank in huis opgedronken had TTT Ja, tandartsen gaan tegenwoordig vér als het aankomt op het voorkomen van tandbederf TTT Het is alweer een jaar geleden dat in Paisley Park onder massale belangstelling een luciferdoosje in een kuiltje neergelaten werd, en dus werd de eerste verjaardag van het overlijden van Prince op passende wijze gevierd. Hoe? Door de strenge creatieve controle van de kleine met de voeten te treden en muziek uit te brengen die hij bij leven zelf niet goed genoeg vond TTT Zo was het de bedoeling dat er op de sterfdag van Prince een ep zou verschijnen met ‘nieuwe’ muziek, maar dat was dan buiten z’n entourage gerekend, die naar het gerecht stapte om de release te verbieden. Met succes TTT Bevindt zich voortaan ook iets deeper underground dan gezond is: keyboardspeler Toby Smith, mede-oprichter van Jamiroquai. Smith werd amper 46, en dat is geen leeftijd om te gaan TTT Nicki Minaj, wier billen nog altijd het beste bewijs zijn dat Karel Van Noppen voor niets gestorven is, heeft op haar kop gekregen omdat in haar nieuwe videoclip de Westminster Bridge te zien is. Iets waar enkele maanden geleden geen haan naar gekraaid had, maar vorige maand werd de brug bezocht door een klootviool met paradijsneigingen die er vijf mensen de dood injoeg. Hoewel Minaj na de aanslag beloofd had beelden van de brug uit respect voor de slachtoffers uit de clip te knippen, blijkt nu dat dat niet is gebeurd. Een nalatigheid die voor veel mensen van een gebrek aan eerbied getuigt en vooral volgens de nabestaanden – komt-ie! – een brug te ver is TTT Echt, onbegrijpelijk dat u die niet zag aankomen.