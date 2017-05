TTT-berichten: Bananarama werkt aan een comeback

'Om te tonen dat het altijd nog erger kan: Bananarama werkt aan een comeback'

Vreemde drukte op de Humo-redactie deze week. Bijna alsof er iets belangrijks staat te gebeuren TTT Enfin, aan het werk! TTT Rihanna heeft de gemoederen behoorlijk verhit door op de 91ste verjaardag van de Queen (de echte, niet de groep) foto’s online te plaatsen van zichzelf, maar dan met het hoofd van Hare Majesteit op haar lichaam. Voor u het vraagt: over de identiteit van het hoofd was geen twijfel mogelijk, het had een kroon op en leek sprekend op dat van de bankbiljetten TTT Aangezien een Brit nog liever lacht met the blitz dan met z’n koningin, kon stennis niet uitblijven: RiRi werd prompt een gebrek aan respect aangewreven. Klinkt koeltjes, maar vergeet niet dat dat naar Britse normen nét geen oorlogsverklaring is TTT Intussen is het protocol ook aan de andere kant van de oceaan niet meer wat het geweest is. Zo werd Donald Trump onlangs in het Witte Huis bezocht door Kid Rock – het hoofd van een idioot op het lichaam van een debiel – en het patriottische rockfiasco Ted Nugent. En als bewijs dat het altijd erger kan: beiden werden aan Trump voorgesteld door Sarah Palin TTT En om te tonen dat het zelfs dán nog altijd erger kan: Bananarama werkt aan een comeback TTT Madonna is boos omdat filmmaatschappij Universal Pictures plannen heeft om een film te maken over de eerste moeilijke jaren van haar carrière, waarin ze moest knokken om de top van de showbizz te bereiken. Broodroof, vindt Madonna zelf. Al ligt het probleem wellicht grotendeels bij de bedoeling van de makers om ook Madges liefdesleven van toen in de film te verwerken. Daarmee treden ze immers Hollywood-regel nummer één met de voeten: what happens in Madonna, stays in Madonna TTT Als er één etensgebruik is dat we niet begrijpen, dan is het wel brunchen: urenlang vrijwillig honger lijden om je vervolgens in gezelschap een indigestie te vreten. Bovendien wordt élk ontbijt vanzelf een brunch als je maar laat genoeg opstaat TTT Maar wie er wél heil in ziet, maakt kans op een brunch in het gezelschap van Ringo Starr. Die zal één gelukkige gast verwelkomen op z’n verjaardagsetentje ter ere van het goede doel: kandidaten moeten tien dollar storten op een bepaalde rekening om kans te maken TTT De winnaar wordt naar Los Angeles gevlogen, logeert in een viersterrenhotel, en zal tijdens de brunch de kans krijgen om Starr vragen te stellen als ‘Dronk John ook graag sinaasappelsap?’, ‘Nam George z’n koffie eigenlijk zwart?’ en ‘Paul is toevallig niet in de buurt?’ TTT Royal Blood is terug met een nieuwe plaat, en dus blikt frontman Mike Kerr terug op de tour die volgde op hun eerste worp: ‘Het was waanzinnig. We sliepen nooit en belandden twee keer in het ziekenhuis. Onze geluidsman is zelfs een teelbal kwijtgeraakt, maar dezelfde avond stond hij weer achter het mengpaneel. We klonken nooit beter dan die avond.’ TTT Wie een carrière wil puren uit het spelen van rock zonder kloten, moet dus af en toe een offer plengen TTT Nee, dan liever Drake, die vorige week nog maar eens bewees dat hij ook maar een gewoon mens is, omringd door meerdere gewone mensen. Tijdens een concert van bevriende rapper Travis Scott begaf Drake zich namelijk in het publiek om deel te nemen aan het gemoedelijke duw- en trekwerk daar. Klein detail: Drake nam z’n bodyguards mee, want hoewel iedereen gelijk is in een moshpit, is diegene met de lijfwachten nog altijd ietsje gelijker dan de rest TTT Radiohead heeft een mier naar zich genoemd gekregen. De Sericomyrmex radioheadi is te vinden in het Venezolaanse regenwoud, en heeft ongeveer evenveel kans als het origineel om deze zomer ‘Creep’ te brengen op het podium van Werchter TTT Streamingdienst Spotify zal binnenkort ook fysieke platen uitbrengen, en de eerste plaat zal er één worden van het Schotse Biffy Clyro. De release wordt beperkt tot 500 exemplaren, bevat een opname van een sessie die de band speelde voor Spotify, en is ‘alleen voor de échte fans’ TTT Wat er gebeurt met de overblijvende platen eens die allemaal bediend zijn, is nog niet duidelijk TTT Zo, tot volgende week, wanneer we een héél speciale TTT-pagina brengen voor Humo 4000! TTT Wat zeg je, chef? TTT Hoezo, ‘verkeerd gerekend’?!