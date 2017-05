Phoenix brengt hun nieuwe single 'J-Boy' bij Jimmy Fallon

De Franse band komt op 9 juni met een nieuw album, getiteld 'Ti Amo', op de proppen. De vooruitgeschoven single 'J-Boy' werd tijdens de talkshow van Jimmy Fallon live én met verve gebracht. Over het nieuwe album zei de band: 'a fantasized version of Italy: a lost paradise made of eternal Roman summers (hyper-light, hyper-clarity, pistachio gelato), jukeboxes on the beach, Monica Vitti and Marcello Mastroianni, fearless desire and antique marble statues.' Kijk, daar hebben wij nu eens niets aan toe te voegen.