LCD Soundsystem laat opnieuw van zich horen met 2 fonkelnieuwe nummers

James Murphy en de zijnen doorbreken een periode waarin de radio iets stiller stond met maar liefst twee nieuwe nummers. 'American Dream' en 'Call The Police' zijn de voorlopers van hun nieuwe plaat waarvan de releasedatum voor hen gekend is en voor ons een vraagteken. Beide nummers zijn hun eerste werk sinds ze in 2016 hun reünie aankondigden en het beste bewijs dat ze het maken van puike muziek nog niet verleerd zijn.