10 momenten waarop Marlene Dietrich zich gedroeg als een ravissante powerlady

Voor Marilyn en Madonna was er enkel Marlene - een madam die, met haar flinterdunne wenkbrauwen en getekende mond, filmzalen over de hele wereld in vuur en vlam zette.

De oorzaak: een dodelijke combinatie van betoverende androgyne schoonheid en sexuele aantrekkingskracht. U hoeft geen wiskundige te zijn om te weten dat de som van die eigenschappen een mysterieus en buitengewoon krachtig persona oplevert.

De Hollywood marketingmachine had die rekensom ook gemaakt en zag in ‘Lena’ hun exotische Europese femme fatale.

Deze rol speelde ze zowel in haar films, als in haar persoonlijke leven. Als we de biografen moeten geloven hield Marlene er tijdens haar huwelijk met Rudolf Sieber zowel affaires met mannen als met vrouwen op na. Wellicht is het woord ‘affaire’ hier echter niet op zijn plaats. Volgens hedendaagse maatstaven zouden we een dergelijke liefdesbetrekking waarschijnlijk aanduiden met de term ‘open relatie’. Ze stak haar biseksualiteit in ieder geval niet onder stoelen of banken, laten we het daar op houden. ‘Ein bisschen bi schadet nie’, aldus de actrice. Naar verluidt onderhield zij relaties met onder andere John F. Kennedy, John Wayne, Frank Sinatra, Mercedes de Acosta, Greta Garbo en Jean Gabin.

Haar krachtige persona, androgyne identiteit en seksuele autonomie maakten haar tot een feministisch icoon. Vandaag is het precies 25 jaar geleden dat Dietrich overleed in haar woning in Parijs - een prima excuus om eens terug te denken aan de vele momenten dat ze de ravissante powerlady uithing.

1. Toen ze de eerste lesbische smakkerd in de geschiedenis van de Amerikaanse cinema uitdeelde.

In de film Morocco (1930) van Josef von Sternberg is Dietrich verantwoordelijk voor één van de meest revolutionaire seksuele momenten in de geschiedenis van Hollywood. Gekleed in een tuxedo en een top hat - het was in de jaren 30 sowieso al gedurfd voor een vrouw om zich te kleden als een man - pakt Marlene een bloem uit het haar van een vrouwelijke gast, geeft de vrouw in kwestie vervolgens een volle zoen op haar mond en gooit de bloem naar een mannelijke aanbidder (gespeeld door Gary Cooper). Het zal niet als een verrassing komen dat deze super verleidelijke en perfect uitgevoerde vertoning van biseksualiteit een doorn in het oog was van de preutse, godvrezende Amerikaanse burgerij.

2. Toen Gary Cooper zwichtte voor haar listige charmes

In Desire (1936) speelde Dietrich wederom een listige verleidster. Nadat ze zijn auto heeft gestolen, smelt Gary Cooper in deze scène direct voor de charmes van Marlene. Volgens haar dochter, Maria, gebruikte Marlene in haar privéleven haar sexualiteit vaak als een wapen om zich te beschermen tegen mannen en om ze (zo nodig) te manipuleren. Haar zachte kant bewaarde ze voor haar romances met minnaressen.

3. Toen ze liet zien wie er de broek aan had in huis

Dietrich was geen traditionele Hollywoodster: haar seksualiteit oversteeg gender. In deze scène van de door Tay Garnett geregisseerde film, Seven Sinners (1940), verleidt Marlene weer eens zowel de mannen als de vrouwen met haar exotische Duitse tongval.

4. Toen ze aan een stel knoestige mannen liet zien hoe je moet biljarten

Later in dezelfde film laat Marlene zien waarom je nooit een weddenschap met haar moet sluiten.

5. Toen ze George Raft liet weten dat een onafhankelijke vrouw zelf betaalt voor haar spullen

Marlene speelde vaak economisch onafhankelijke vrouwen, die hun seksualiteit gebruikten om dingen gedaan te krijgen. In deze scène van Manpower (1941) schudt Marlene de één na de andere vrouwonvriendelijke opmerking behendig van zich af.

6. Toen ze liet zien dat u niet moet sollen met de boss lady

In deze prachtige scène uit ‘Around The World In 80 days’ (1956) is te zien hoe verschillende tijdperken uit de filmgeschiedenis samenkomen. Zo zit niemand minder dan Frank ‘Ol Blue Eyes’ Sinatra hier achter het klavier en treed George Raft op als bouncer.

7. Toen er alleen gezoend werd op haar voorwaarden

In deze scene van The Monte Carlo Story (1957) weet Marlene perfect te reageren op de avances van Vittorio De Sica.‘Oh, did you hurt yourself?’

8. Toen ze zich niet liet misleiden door een onbenullige Britse journalist

Tijdens dit televisie interview in 1960, is het geniepige Britse journalistje uiteraard geen match voor de immer scherpe ‘Lena’ Dietrich. Zelfs tot aan het einde van haar leven bleef Marlene - hoewel haar benen er op een gegeven moment mee ophielden - zeer scherp van geest.

9. Toen ze David Bowie voor zich liet werken als lichtekooi

Marlene liet ons zien hoe sterk haar pimp-hand werkelijk was, toen ze in Just A Gigolo (1979) een jonge David Bowie rekruteerde als mannelijke prostituee.

10. Toen ze binnen enkele minuten Amerikaanse maatschappij haarfijn wist te ontleden

Alles wat zij hier zegt, is nog altijd brandend actueel…