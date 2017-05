TTT-berichten: Zichzelf voor lul zettende rockmuzikanten nemen nooit vakantie

'Zichzelf vrolijk voor lul zettende rockmuzikanten nemen nu eenmaal nooit vakantie'

Staakt het vieren! Want na Humo 4000 van vorige week volgt logischerwijs nummer 4001: business as usual. Zichzelf vrolijk voor lul zettende rocksterren nemen nu eenmaal nooit vakantie TTT Zoals de Eagles bijvoorbeeld, die een rechtszaak aangespannen hebben tegen een Mexicaans hotel dat het lef had zich door één van hun songs te laten inspireren voor de naamkeuze. Drie keer raden welke naam ze kozen TTT Nu is het wellicht niet zo uitzonderlijk dat er ergens een hoteluitbater het idee krijgt om z’n keet ‘Hotel California’ te noemen, maar déze uitbater heeft ook het lef gehad om z’n gasten wijs te maken dat het nummer gebaseerd is op zijn hotel. Bovendien zou hij, nog volgens z’n gasten, te pas en te onpas in een a-capellaversie van de evergreen uitbarsten TTT Kevin Parker van Tame Impala is ook al op zoek naar een goeie advocaat. Parker is van z’n melk omdat een Chinese zuivelfabrikant het gewaagd heeft om ‘The Less I Know the Better’ zó opzichtig te plagiëren voor een reclamespot dat het verschil met het origineel nauwelijks te merken is. Parker, die zelf de kat de bel aanbond: ‘Komaan jongens, jullie probéren niet eens’ TTT Blijkbaar was er vorige week korting op juridisch advies, want ook Drake kreeg een proces aan z’n been. Voormalig pornoactrice Rosee Divine – met zo’n naam zijn je carrièremogelijkheden natuurlijk beperkt – klaagt de rapper aan om alimentatie van ’m los te krijgen. Divine, vier maand zwanger, is er namelijk zeker van dat Drake de vader van haar ongeboren kind is TTT Drake doet ondertussen alsof z’n neus bloedt, maar dat was buiten een stelletje hulpvaardige paparazzi gerekend. Die beschikken namelijk over foto’s van de twee samen, gefotografeerd rond het geschatte moment van bezwangering TTT Waren er destijds paparazzi aanwezig geweest bij de kasteelmoord, dat hele proces had zo lang niet geduurd TTT Advocaten die toch nog om werk verlegen zitten, mogen zich wenden tot R. Kelly, die aangeklaagd wordt omdat hij jarenlang een affaire had met een getrouwde vrouw. De echtgenoot die bij dat overspel door Kelly’s spel buitenspel werd gezet, heeft nu een proces aangespannen in de Amerikaanse staat Mississippi – waar mensen nog met twee woorden spreken als ze op het gazon van een zwarte een kruis in brand steken, en waar het nog altijd strafbaar is om je tussen twee echtelieden in te wurmen TTT En dan zijn we nog altijd de rechtbank niet uit, want Jonathan Schwartz, voormalig muziekmanager, is veroordeeld voor het oplichten van de artiesten die hij onder zijn hoede had – waaronder Alanis Morissette, die vijf miljoen dollar lichter werd gemaakt. Schwartz had gehoopt op een jaartje cel, maar mag er in de plaats zes gaan brommen TTT Band Of Horses is in één week bijna de helft van z’n ledenbestand verloren. Zowel gitarist Tyler Ramsey als bassist Bill Reynolds lieten, met slechts een paar uur verschil, op sociale media weten het voor bekeken te houden. Of de twee een job beogen in de bloeiende sector van de advocatuur, is nog niet geweten TTT Metallica heeft nog maar eens getoond dat ze diep vanbinnen best wel aardige lui zijn door een Metallica-coverband, die z’n instrumenten gestolen zag na een wellicht niet zo geslaagd optreden, van een nieuwe uitrusting te voorzien TTT Metallica was zelfs zo gedienstig dat ze probeerden Lars mee op te sturen – ‘voor het geval dat’ TTT Eindigen doen we met een eresaluut voor Kevin Garcia, bassist bij het onvolprezen Grandaddy, die overleden is aan de gevolgen van een beroerte. Hij werd amper 41, en dat is ronduit schandalig TTT Te zijner nagedachtenis: een week stilte vanaf... TTT Nú