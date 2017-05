Sid Vicious: de Peter Pan van de punk zou vandaag 60 zijn geworden

In 1977 verving Sid Vicious Glen Matlock als bassist in The Sex Pistols en leerde hij zijn vriendin Nancy Spungen kennen. Niet dat Sid enige ervaring had met het bespelen van een instrument. Tijdens de opnames van de eerste (en enige) plaat ‘Never Mind The Bollocks, Here’s The Sex Pistols’ lag Sid in het ziekenhuis met hepatitis. Voor concerten leerde hij de melodie van ‘I Don’t Wanna Go Down to the Basement’ van The Ramones en speelde dat tijdens nagenoeg elk liedje.

Nancy kwam uit gegoed Joods-Amerikaans middenklasse milieu en besloot op haar vijftiende om fulltime groupie te worden. Haar drang tot zelfdestructie sloot perfect aan bij die van Sid. Bowie en Iggy flirten destijds met het ‘live fast, die young’ ideaal. Voor Sid werd het een missie.

Fast forward 12 maanden: Sid werd wakker in kamer 100 van het beruchte Chelsea Hotel in New York met een spuit heroïne in zijn arm. Zijn vriendin Nancy Spungen lag dood op de vloer in de badkamer. Na een paar nachten in Rikers Island, was Sid weer op vrije voeten. Zijn kameraden hadden zijn borgsom betaald. Daarna was het snel klaar. Een gevecht met de broer van Patti Smith in een club en nachten doorhalen met heroïne-gremlins. Kwatongen beweren dat zijn eigen moeder (die zelf ook worstelde met een heroïneverslaving) hem z’n laatste shot gaf. Sid was 21. Nancy was 20.

Was dit het onvermijdelijke lot van een verslaafde psychopaat of een tragisch verhaal over een onbegrepen, emotioneel gebroken tiener die werd meegesleurd door nihilistische idealen? Als we Johnny Rotten moeten geloven was Sid ‘wel eens agressief, maar ongevaarlijk’. Hij kon nog geen deuk slaan in een pakje boter. Er doen ook andere verhalen de ronde. Zo zou hij voor de ogen van een goede vriend een kat hebben geëxecuteerd. Zomaar, omdat hij daar zin in had.

In punk-sprookjes is de waarheid vaak ondergeschikt aan het verhaal. Ter ere van zijn zestigste verjaardag blikken wij nog eens terug naar momenten uit zijn leven.

1. Sid beukt op een enthousiaste fan met zijn basgitaar

In 1978 tijdens een concert van The Sex Pistols in Randy's Rodeo (New York) besloot Sid een flinke mep uit te delen met zijn gitaar.

2. Sid schopt herrie bij de Fransozen in Parijs

Na het uit elkaar denderen van The Pistols ging Sid solo verder. Met zijn vriendin Nancy reisde hij eerst naar Parijs. Deze beelden zijn echter uit The Great Rock 'n' Roll Swindle, een Britse kruising tussen een mockumentary en documentaire uit 1980. De film is een fictieve vertelling van de ontstaansgeschiedenis van de The Sex Pistols en kwam pas uit nadat de groep al uit elkaar was gegaan.

3. Sid verkoopt band memorabilia bij een groezelig tentje

Een ongebruikte scène uit The Great Rock ‘n’ Roll Swindle. Zo zagen we Sid het liefst: vrolijk en ver weg van een basgitaar.

4. Sid maakt ruzie met Freddie Mercury

Freddie noemde hem spottend Mr. Ferocious. Dat kon Sid natuurlijk niet ongestraft laten. In Wessex Studios in 1977 kwam het tot een confrontatie.

5. Sid doet het ‘his way’

Met zijn cover van Frank Sinatra’s ‘My Way’ etaleerde Sid zich als één van de eerste originele trollen.

6. Sid en Nancy geven een interview met de spuit nog haast in de arm

Nancy was niet alleen Sid’s lief en manager. Ze was ook zijn heroïnedealer.

7. Sid zingt een cover Eddie Cochran’s Something Else

Op zijn basgitaar bakte hij er weinig van, maar Sid was beslist geen slechte zanger!

8. Sid en Nancy schelden wat mensen uit tijdens een televisieoptreden

Nancy is ook behoorlijk adrem, zeg!

9. Het laatste interview met Sid

Nadat zijn borgsom was betaald, liep Sid weer even rond. Dit is het laatste interview dat hij gaf, voordat hij een paar maanden later overleed aan de gevolgen van een heroïne overdosis.