TTT-berichten: Kanye West moest onlangs z'n titel van TTT's King of Crazy afstaan aan Drake

Sorry lui, ook deze week nog geen nieuws over wie er zoal gevraagd is om op te treden op de afzetting van Donald Trump. Maar zie het zo: lang kan dat niet meer uitblijven TTT Dan maar teruggrijpen naar een aantal zekerheden. Zoals daar zijn: de broertjes Gallagher. Sinds Noel zich inlaat met hun aartsvijand Damon Albarn en diens Gorillaz, spuwt Liam namelijk nog net ietsje venijniger in diens richting. Een bloemlezing van verwijten leest u op Liams Twitter-account TTT De beste tot dusver: ‘That gobshite out of Blur turned Noel Gallagher into a massive girl’ TTT Hij is nóg grappiger als u ’m leest zoals hij geschreven werd: straalbezopen TTT Intussen heeft ook Lennon, zoon van Liam, bewezen dat hij every inch a Gallagher is door te poseren met een bandshirt van Blur. Blood is thicker than water, maar het maakt ook veel vuilere vlekken TTT Kanye West moest onlangs z’n titel van TTT’s King of Crazy afstaan aan Drake, die de voorbije weken demarreerde door een voormalige pornoster met jong te schoppen en vervolgens alles te ontkennen. Maar Kanye wil revanche, en verwijderde vorige week z’n accounts op alle sociale media. Ongeveer gelijktijdig bereikte ons het gerucht dat hij aan z’n nieuwe plaat bezig zou zijn... op de top van een berg. Hierrrrrr die kroon, Drake! TTT Guns N’ Roses en The Who gaan samen op tournee door Zuid-Amerika, aan u om een lollige naam te verzinnen voor de affiches. En nee, ‘Vroeger was het beter’ is te voor de hand liggend TTT Tyler, The Creator heeft z’n Europese tour dan weer gewoon afgelast, maar daar heeft hij wel een goeie reden voor. Alleen jammer dat we die nooit te weten zullen komen, want hij hield het qua verklaring op: ‘No more Europe tour, sorry. Next time’ TTT Metallica wil de eerste band zijn die een concert geeft in de ruimte, zo beweert Lars Ulrich. Verwacht wordt dat investeringen in ruimtetoerisme nu weer snel zullen dalen TTT Vluchten helpt toch niet als Metallica gewoon méégaat TTT Diddy, u ook bekend als P. Diddy, Puff Daddy, Sean Combs en Vieze Pee, kreeg deze week zowel goed als slecht nieuws te verwerken. Terwijl bekendraakte dat hij dit jaar dankzij een stel slimme investeringen bovenaan Forbes’ lijst van rijkste hiphopartiesten prijkt, lekte ook uit dat de man aangeklaagd wordt voor seksuele intimidatie door een vrouw die tot voor kort z’n privéchef was TTT De vrouw beticht Vieze Pee ervan dat hij haar herhaaldelijk dwong om eten te bereiden terwijl hij zélf bezig was een gaste te berijden TTT Meteen de reden waarom we nooit meer ingaan op Pee’s uitnodigingen: goeie soep hoor, maar de gigantische lul die in je bord hangt moet je er altijd bijnemen TTT Diddy beweert dan weer dat z’n voormalige privékok gewoon boos is omdat hij haar ontslagen heeft nadat ze één van z’n uurwerken gestolen had. Diddy: ‘Dan weet je wel hoe laat het is’ TTT Rapper KRS-One heeft voor z’n nieuwe plaat een hommage opgenomen aan dooie collega’s. In het nummer prijst hij onder meer de nagedachtenis van The Notorious B.I.G., Tupac, Nate Dogg, Phife Dawg van A Tribe Called Quest en Ad-Rock van Beastie Boys. Een mooi gebaar, ware het niet dat die laatste nog springlevend is. Wellicht was het de bedoeling van KRS-One om Adam ‘MCA’ Yauch te eren, de Beastie Boy die in 2012 overleed, maar helaas. Die blanken, ze lijken ook allemaal op elkaar TTT Een Amerikaans echtpaar is gearresteerd omdat ze zich uitgaven voor de manager van Adele, en zo gratis tickets probeerden te bemachtigen voor een concert van Kendrick Lamar – iets wat ze naar verluidt ook al gedaan hadden voor optredens van Rihanna, Drake, Katy Perry en Chris Brown. Dat het zo lang duurde voor het koppel door de mand viel, is nu ook weer niet zo verwonderlijk: als iemand ergens twee zitjes naast elkaar boekt met de boodschap ‘Het is voor Adele’, dan stel je je natuurlijk geen vragen TTT No more TTT, sorry. Next time