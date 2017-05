In première: de langverwachte nieuwe single mét clip van Triggerfinger!

Aan de lijn: frontman Ruben Block, de diepste stem uit de Belgische rock-'n-roll die vlotjes kippenvel veroorzaakt als was het een milde vorm van builenpest. Hallo, Ruben!

HUMO Proficiat met jullie nieuwste worp! De clip bij die eerste single is wel erg... eh... toepasselijk, niet? Ik vermoed dat de opnames bijzonder aangenaam waren?

RUBEN BLOCK «Zeker en vast. Die hele opnamecrew was een toffe bende en het was leuk om met de regisseur Pieter Van Hees (bekend van 'Dirty Mind' en 'Waste Land', red.) samen te werken. We hebben in het verleden al verschillende soorten clips gemaakt bij verschillende soorten liedjes, en dat verliep de ene keer al wat professioneler dan de andere. Dus wij vinden het sowieso wel leuk om met zo'n professionele crew te mogen werken.»

HUMO Kwam het idee van Pieter Van Hees of wilde iemand van jullie al langer met gevaarlijke vrouwen in een clip zitten?

BLOCK (denkt lang na) «Pieter is met het idee van die gevaarlijke vrouwen komen opzetten. Toen ik 'm het nummer doorstuurde, had ik alleen een paar losse, passende beelden verzameld in mijn hoofd en in een mapje. Die waren voor interpretatie vatbaar, al moet ik toegeven dat er wel een vleugje 'Spring Breakers' in te vinden was. Hij heeft de sfeer van die beelden in een concrete vorm weten te gieten en is met dit script afgekomen. En wij stonden er wel voor open om het onderspit te delven in een duel tegen een horde losgeslagen nimfen.»

HUMO Mogen we uit die eerste single opmaken dat jullie voor de nieuwe plaat verder zijn gegaan op het pad van groove en geiligheid, zoals op de vorige plaat 'By Absence of the Sun'?

BLOCK «Ik denk dat we op de plaat wel enkele andere deuren hebben geopend. Al sluit dit nummer nog wel aan bij onze vorige. Hoewel... (twijfelt) Het is altijd moeilijk om dat te zien als je er middenin staat. Soms denk je dat je iets helemaal anders aan het doen bent, terwijl iemand anders dat ziet als 'dezelfde mannen die hetzelfde lawaai staan te maken, maar dan met een nieuwe gitaar'. Al denk ik dat het toch iets anders zal klinken. We hadden al een paar coole platen gemaakt die voortkwamen uit de livekracht van ons trio en we zijn daar nog altijd heel tevreden over, maar nu mocht het toch iets verrassends zijn. Voor deze plaat moesten we misschien niet alles samen inspelen. En we konden misschien eens wat meer experimenteren. Bijvoorbeeld, hè.»

HUMO Kunnen we daaruit besluiten dat jullie voor deze plaat niet meer met Greg Gordon hebben samengewerkt?

BLOCK «Voor deze plaat niet, nee. Hij blijft uiteraard onze vriend, handlanger en partner in crime, maar voor onze nieuwe plaat hebben we iemand anders in de arm genomen. Maar ik kan en mag nog niet al te veel over die nieuwe plaat vertellen.»

HUMO Toch een naam? Een releasedatum, eventueel?

BLOCK «De plaat zou eind augustus moeten uitkomen. Maar een exacte datum kunnen we nog niet kwijt. (met nog lagere cliffhangerstem) Dat komen jullie binnenkort allemaal te weten. In de volgende spannende aflevering!»