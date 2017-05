TTT-berichten: A$AP Rocky laat na een diefstal in zijn huis weten dat hij voortaan wil worden aangesproken als ASAP Rocky

'A$AP Rocky laat na een diefstal in zijn huis weten dat hij voortaan wil worden aangesproken als ASAP Rocky'

Chris Cornell is dood. Onverwacht, zoals dat heet als een jonge vijftiger op z’n laatste avond op aarde nog een concert heeft gespeeld als frontman van Soundgarden. Voor eeuwig opgeslokt door de koele backstage, die hij vrijwillig zou ingestapt zijn TTT De legende kreeg in geen tijd vorm: naar verluidt zou Cornell z’n laatste concert hebben afgesloten met een flard uit Led Zeppelins ‘In My Time of Dying’. Noodlot, noodkreet, afscheidsrede: u denkt wat u wilt, het resultaat blijft TTT Ook voor zijn tijd gestorven: Keith Mitchell, bij leven en welzijn drummer van het Amerikaanse Mazzy Star TTT Naast de duurtijd van het Eeuwige zijn er nog twee dingen die een mens nooit mag onderschatten: het stemgedrag van Balkanstaten tijdens het Eurosongfestival, en de vastberadenheid van een Radiohead-fan met te veel tijd. Het is dankzij die laatste dat we twintig jaar na release eindelijk en met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kunnen zeggen waar de kronkelende verkeerswisselaar op de hoes van ‘OK Computer’ ligt: in het Amerikaanse Hartford, Connecticut TTT Dat we dáár vergeten te zoeken waren! TTT En dat is nog niet alles: de fan heeft ook uitgedokterd dat de hoesfoto, gezien het perspectief, genomen moet zijn vanuit het raam van het Hilton-hotel dat op het legendarische stuk asfalt uitkijkt TTT Voor u al te hard tot ongelovig lachen overgaat: handlangers van de geniale gek hebben intussen uitgezocht of Radiohead zich kort voor de release van ‘OK Computer’ toevallig in de buurt bevond. En jawel: één van de laatste concerten die Yorke en vrienden speelden voor ze de studio introkken, was in Hartford, Connecticut. De band verbleef er bovendien in – jawel – het Hilton-hotel TTT Dat moesten ze tegen de managers van het hotel natuurlijk geen twee keer zeggen: het nieuws stond nog voor iemand ‘Uitmelken!’ kon roepen al op hun Facebookpagina. Duiten proberen te slaan uit een plaat over de horror van het zielloze consumeren: iemand is daar stilaan rijp voor promotie TTT Het ook op gezegende leeftijd nog roestvrije Iron Maiden zal in de nabije toekomst ‘Hallowed Be Thy Name’ niet meer spelen op concerten. Reden daarvoor: alweer duiten TTT Maiden-bassist Steve Harris was in de jaren 70 een iets té grote fan van de Britse band Beckett – in die mate dat hij hun nummer ‘Life’s Shadow’ als inspiratie gebruikte voor ‘Hallowed Be Thy Name’. De band betaalde in het verleden al een heftig bedrag aan Beckett, maar nu zou er dus een nieuwe partij opgedoken zijn, die beweert meegepend te hebben aan het origineel. Of het ook de laatste is die zich meldt, moeten we nog zien TTT Een Deense brouwerij is op het lumineuze idee gekomen om alle urine verzameld tijdens het plaatselijke Roskilde-festival – zo’n 50.000 liter – te gebruiken voor de bemesting van hun gerstvelden. Het bier dat ze vervolgens uit die gerst zullen brouwen, zal – we verzinnen niets – de naam ‘Pisner’ meekrijgen TTT Het resultaat smaakt volgens de makers zelf echter ‘allerminst naar urine’, wat meteen ook goed nieuws is voor Heineken, dat dus nog niet meteen concurrentie te vrezen heeft TTT Zeggen dat het Donald Trump en z’n immer slinkende ploegje getrouwen niet voor de wind gaat, is hetzelfde als zeggen dat je bier ‘Pisner’ noemen misschien niet zó’n goed idee is. Maar dat het binnen Team Trump zo erg gesteld was, had niemand durven denken: Carter Page, één van Donalds kornuiten die ervan verdacht worden iets te gretig ‘da’ gezegd te hebben tegen de Russen, heeft het onderzoek naar zijn persoontje aangeklaagd met een songtekst van het hemeltergende Maroon 5 TTT Page beschreef de naar zijn mening buitensporige aandacht voor zijn Facebook-vriendenlijst met een flard uit ‘Harder to Breathe’: ‘Like a little girl who cries in the face of a monster that lives in her dreams’ TTT Fake news, zou je op den duur nog gaan hopen. Maar nee, Page besloot z’n klaagbrief naar het gerecht voor de duidelijkheid met een link naar de bijbehorende clip op YouTube TTT Dit nog: A$AP Rocky is bestolen. Terwijl de man zelf buitenshuis verkeerde, verschaften inbrekers zich toegang tot z’n ongetwijfeld onbescheiden stulpje, waar ze voor één miljoen dollar aan juwelen meegristen TTT De rapper is zodanig aangedaan dat hij zich voortaan zal laten aanspreken als ASAP Rocky.