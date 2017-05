Het muzikale parcours van Pascal Deweze staat als een huis met tien etages. Sukilove, Metal Molly en Broken Glass Heroes dragen zijn naam en menig muzikant kwam al bij hem over de studiovloer. Nu heeft hij met 'Cult of Yes' zijn eerste soloplaat klaar en die kan op de nodige, en volkomen terechte, bijval rekenen. Na de eerdere single 'Beautiful Penelope' is er nu 'I only have a Yes for you'. En daar zeggen wij geen nee tegen.