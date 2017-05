TTT-berichten: Bij Glasgows finest komen er twéé Schotten in de zaak

' Volgens Joke Schauvliege bestaat deze pagina uit genoeg boom om een bos te zijn '

Franz Ferdinand heeft een personeelswijziging achter de rug. Nadat gitarist Nick McCarthy vorig jaar was opgestapt bij Glasgows finest, kwam er vorige week plots weer Schot in de zaak. Nu ja, twéé Schotten: zowel Dino Bardot en Julian Corrie voegen zich bij de band. Allebei, zoals het hoort, afkomstig uit Glasgow TTT Het wereldrecord ‘Je publiek tegelijk vervelen én geld uit de zakken kloppen’ is weer eens gebroken, deze keer dankzij een krachttoer van rapper Travis Scott, die z’n nummer ‘Goosebumps’ maar liefst vijftíén keer speelde tijdens een concert in Cleveland. Het vorige record stond op naam van Jay-Z en Kanye West, lang voor de eerste huurmoordenaars afstuurde op de tweede (aldus Kanye). Beide heren brachten in 2012 twaalf keer na elkaar ‘Niggas in Paris’. In Parijs, ja TTT Het wereldrecord ‘Je publiek tegelijk vervelen én geld uit de zakken kloppen’ is weer eens gebroken, deze keer dankzij een krachttoer van rapper Travis Scott, die... Ach, laat maar, we hebben maar één pagina TTT Dean Hurley, die onder auspiciën van David Lynch de muziek voor ‘Twin Peaks’ samenstelde, heeft een interessant toeval aan het licht gebracht over het iconische themalied van de reeks. Wie genoeg tijd en middelen heeft om het nummer om te zetten in zichtbare MIDI-geluidsgolven, krijgt als resultaat twee – aha! – pieken te zien. ‘Stom toeval,’ aldus Hurley TTT Toch nog altijd twee pieken meer dan alle afleveringen van ‘Gert Late Night’ samen TTT Niet dat we ‘Twin Peaks’ met ‘Gert Late Night’ willen vergelijken, maar in allebei komt wel een lijk voor. In ‘Twin Peaks’ is dat Laura Palmer, bij ‘Gert Late Night’ is het de show zelf TTT Een portret van Kendrick Lamar is officieel ingehuldigd in het Amerikaanse Capitool. Niet dat K Dots platen plots zo’n gretige aftrek vinden bij rijke blanke bejaarden. Het portret is de winnende inzending van een jaarlijkse wedstrijd voor Amerikaanse studenten waarbij de winnaar z’n werk een jaar lang op de muren van het Capitool mag uitstallen TTT Of ze in Washington bij het kiezen van de winnaar wisten wie op het portret stond, valt te betwijfelen: de laatste keer dat een zwarte zich in de buurt van het Capitool durfde te vertonen, moest hij z’n geboorteakte ophoesten TTT Noel Gallagher heeft in een radio-interview laten weten dat hij, hoewel hij tot z’n dood de tekst ervan in z’n oren geschreeuwd zal krijgen door bezopen voetbalsupporters, niet zo’n grote fan is van ‘Wonderwall’: ‘Geef mij maar ‘Cigarettes and Alcohol’, veel beter nummer’ TTT J Mascis’ Dinosaur Jr. is de nieuwste band in een immer aangroeiend rijtje die geëerd wordt met een eigen set emoticons voor de iPhone TTT Fronsen bij dat nieuws mag: er zijn veel kernwoorden die je ‘Slimste mens’-gewijs bij J kan plaatsen, maar ‘emotie’ is daar geen van TTT Er wordt gerouwd in Glastonbury, waar elk jaar het belangrijkste Britse muziekfestival wordt gehouden. Dit jaar zou de organisatie geen plaatsje op de wei hebben voor het eetkraam van Rich Jeffrey, uitvinder en verkoper van The Growler: een stokbrood gevuld met frieten, spek en gesmolten kaas, een combinatie die deel was gaan uitmaken van de plaatselijke festivalfolklore TTT De naam verwijst naar het lawaai dat je darmen voortbrengen na het nuttigen TTT Over festivals gesproken: op Humo’s Wild Site kunt u deze week het uitstekende Primavera-festival livestreamen. In uitstekende kwaliteit bovendien: we hebben hier op de redactie net onze modem afgestoft TTT Het Britse duofestival van Reading en Leeds heeft laten weten dat er vanaf dit jaar een standje zal zijn waar bezoekers hun drugs kunnen laten testen alvorens ze te consumeren. ‘Beter stoned dan steendood’ is het motto TTT Ook op Rock Werchter zult u de zuiverheid van uw stuff kunnen controleren: gebruikers wordt gevraagd een blik te werpen op de affiche van dit jaar. Als ze op zaterdag plots een ijzersterke line-up zien op de Main Stage, hebben ze straf spul in handen TTT