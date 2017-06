'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band' van The Beatles in cijfers

De achtste - daar heb je je eerste cijfer al - studioplaat van 's werelds invloedrijkste band viert vandaag zijn gouden jubileum. 50 jaar oud (nummer 2) en nog steeds goed voor kippenvel vanaf het geroezemoes van seconde één tot de laatste uitstervende 'Never could see any other way' van 'A Day in the Life'.

NME distilleerde nog meer cijfermateriaal uit het meesterwerk en goot hun resultaten in onderstaand filmpje.

Betweters als we zijn, wijzen we de Amerikaanse collega's graag nog op een klein foutje: dat George Harrison in geen enkel nummer zijn stem leent aan de lead vocals, is een grove leugen. In 'Within You Without You' bespeelt hij de sitar én neemt hij de lyrics voor zijn rekening.

Luister hier naar de vakkundig geremasterde versie van de plaat: