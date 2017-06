Het regent nieuwe singles deze week en we zijn blij te zien dat ook Arcade Fire zijn duit in het zakje doet. Hun vijfde plaat 'Everything Now' verschijnt pas op 28 juli, maar de heren en dame zijn zo vriendelijk om ons alvast te verblijden met de titeltrack. En - toeval bestaat, maar nu even niet - het blijkt de ideale soundtrack voor deze zonnige pre-zomerdag met kans op nachtelijk onweer. Geniet!