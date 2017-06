TTT-berichten: Calvin Harris is een Schot in hart, nieren en wat er voor de rest ook in haggis mag zitten

'Calvin Harris is een Schot in hart, nieren en wat er voor de rest ook in haggis mag zitten'

Dave Grohl is boos op de organisatoren van het Bottlerock-festival in Californië. Die trokken de stekker uit het stopcontact terwijl z’n Foo Fighters hun laatste nummer nog stonden af te werken. De organisatie, die streng toekijkt op de naleving van hun regel dat om tien uur de laatste optredens voorbij moeten zijn, schakelde prompt de geluidsinstallatie en de videoschermen uit toen duidelijk werd dat de grote wijzer op twaalf stond, en Grohl nog altijd maar middenin z’n nummer zat. Een ramp, want van ons mogen ze op elk moment van een Foo Fighters-concert de stroom afsnijden, maar níét tijdens ‘Everlong’ TTT De band, vastbesloten het laatste woord te hebben, werkte het nummer toch nog af in stilte. Wat dat ook waard moge zijn TTT Roger Waters is boos op Bob Dylan en vindt diens laatste plaat ‘Triplicate’ maar niets. Roger: ‘Wat is er eigenlijk mis met Bob? Zou hij die rommel echt goed vinden? Misschien wel, maar ik kan het me moeilijk voorstellen’ TTT Gevraagd naar waarom hij altijd maar over de oorlog wil zingen, antwoordde Roger dan weer: ‘Omdat ik geen tijd heb om een plaat vol Sinatra-covers te maken’ TTT Calvin Harris is boos op collega Deadmau5. Toen Harris op Twitter z’n beklag deed over hoe popproducers dringend ’ns wat extra akkoorden mogen gaan gebruiken, probeerde z’n rivaal hem op stang te jagen door zijn boodschap gedienstig van leestekens te voorzien. Harris, Schot in hart, nieren en wat er voor de rest ook in haggis mag zitten, noemde Deadmau5 daarop ‘a wee fanny’ TTT We zouden het vertalen, maar dat mag niet van UNESCO: in Schotland behoren ook de verwensingen tot het culturele erfgoed TTT Liam Gallagher is níét boos op Noel. We herhalen: níét. Liam wenste broerlief zelfs een gelukkige 50ste verjaardag op Twitter TTT Toen hem gevraagd werd of er een wapenstilstand zat aan te komen, temperde Liam echter alweer snel de hoop: ‘I just wanted to remind everyone he’s an old fart’ TTT Noel, daarentegen, is wél boos op Liam, en noemde de concerten van Oasis in 2000 in het Wembley-stadion het laagtepunt in het bestaan van de band, dankzij Liams bedenkelijke niveau: ‘Hij zou zich moeten schamen, het was verschrikkelijk’ TTT Of hij dan ook iets goeds kon zeggen over ‘Familiar to Millions’, de liveplaat die tijdens die bewuste concerten werd opgenomen, werd Noel vervolgens gevraagd. Noel: ‘Jawel. De hoes is niet slecht’ TTT Thom Yorke is boos op Noel én Liam, en bij uitbreiding op de hele britpopbeweging, die hen voor de voeten liep toen ze twintig jaar geleden ‘OK Computer’ uitbrachten. Yorke: ‘Ik werd er fucking kwaad van. Echt, ik haatte het. Wou er niets mee te maken hebben.’ Yorks Radiohead-collega Jonny Greenwood deed er in hetzelfde interview nog een schepje bovenop: ‘Britpop was voor ons niets meer dan een pastiche van de jaren 60. En als je dan toch gaat doen alsof je in een andere tijd leeft, kun je evengoed dixielandjazz beginnen te spelen’ TTT Iemand, geen idee wie, is kwaad op de personen die tegenwoordig in het appartement in Liverpool wonen waar John Lennon in 1962 korte tijd verbleef met z’n eerste vrouw Cynthia. De politie vond binnen namelijk hun levenloze lichamen, wat zelden een goed teken is TTT Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk, maar één ding staat vast: John Lennon schreef er destijds de eerste versie van ‘Do You Want to Know a Secret?’ TTT Toepasselijk nummer TTT Misfits-frontman Glenn Danzig is boos op iedereen die de moslimban van Donald Trump een slecht uitgedacht, xenofoob, onwerkbaar en eerlijk gezegd gewoon ronduit absurd idee vindt. Danzig: ‘Als ik een ander land binnenstap, willen ze daar toch ook weten wie ik ben en of het wel zo’n goed idee is om me binnen te laten? Ik ben bijvoorbeeld ooit weer naar huis gestuurd toen ik Canada probeerde binnen te komen. Waar is míjn protestmars?’ TTT Canada dus, dáár zijn we veilig voor verdere Misfits-reünies. Allen daarheen! TTT