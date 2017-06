100 jaar Dean Martin: het summum van cool

Het leek alsof de Italiaanse gladjanus iedere ochtend in een bad vol bodylotion sprong en gorgelde met olijfolie vooraleer hij in z’n vers gestoomde tuxedo gleed. In zijn linkerhand een borrel, in zijn rechter een brandende sigaret. Zijn intieme, zijdezachte croon masseerde de oren en verleidde de dames. Vandaag zou de personificatie van tall, dark and handsome 100 zijn geworden.

Dino Crocetti - zijn echte naam - begon eerst als pompbediende, croupier en (onsuccesvolle) bokser voor hij samen met zijn vriend Jerry Lewis naar het gokoord Atlantic City afdaalde. Na de oorlog wilden mensen vooral lachen en het verleden vergeten. Dean en Jerry voorzagen in die behoefte. In 1946 gaf het duo onder de naam Martin and Lewis hun eerste comedy show. In de jaren daarna volgden televisieoptredens, talloze films en platen. ‘That’s Amore’ - wellicht de grootste hit van Dean - verscheen op de soundtrack van The Caddy (1953), een comedy film waarin Dean en Jerry de hoofdrol deelden. Het nummer werd dat jaar zelfs genomineerd voor een Oscar.

Na precies 10 jaar gingen Dean en Jerry uit elkaar. Dean had er genoeg van. Hij was het beu om aan de lopende band dezelfde slapstickfilms te maken. Hij wilde een ‘echte’ acteur worden. Nou, op z’n minst een serieuze acteur. Ooit zei hij dat hij twee belangrijke keerpunten in zijn carrière heeft gehad: ‘Het eerste was dat ik Jerry Lewis ontmoette en het tweede dat ik bij hem wegging.’

Tegen alle verwachtingen in ging het na de breuk alleen nog maar beter met Dean’s carrière. In 1958 speelde hij met Marlon Brando in 'The Young Lions' en met John Wayne in de western classic 'Rio Bravo' (1959). In die laatste leende hij zijn zijdezachte stem voor een memorabel muzikaal intermezzo.

Dean had Frank Sinatra leren kennen op de set van 'Some Came Running' (1958) en de twee waren meer dan goede vrienden geworden. Ze beschouwden elkaar als broers. Dean werd de rechterhand van Ol’ Blue Eyes in zijn Rat Pack. Samen met de rest van de Pack - Sammy Davis Jr., Joey Bishop en Peter Lawford - speelde Dean in 'Ocean’s 11' (1960). In 2001 werd de film nieuw leven ingeblazen door George Clooney, Brad Pitt en co.

In 'Ocean’s 11' konden ze zijn prachtige zangstem uiteraard niet onbenut laten.

En tijdens hun duetten spatte de vriendschap tussen Dean Martin en Frank Sinatra pas echt van het scherm af.

Naar verluidt hadden de twee zelfs vriendschapsringen gekocht. Tijdens de volgende comedy sketch hebben Dean Martin en Frank Sinatra een blind-date met elkaar.

In de jaren 60 kreeg Dean zijn eigen wekelijkse televisieshow: 'The Dean Martin Show' op NBC. De show was meteen een succes.

In 1964 had hij ‘A Hard Day’s Night’ van The Beatles van hun nummer 1-positie gestoten met het liedje ‘Everybody Loves Somebody’. Op verzoek van het publiek zong hij zijn grote hit aan het einde van haast iedere aflevering.

Ook deze prachtige uitvoering van ‘Young At Heart’ tijdens zijn show in 1969, willen wij u niet onthouden.

In de jaren 70 veranderden de tijden. Men had genoeg van seksistische grappen en zuiplappenhumor. Dean trok naar het oord waar bejaarde entertainers hun derde trimester uitzitten: Las Vegas. In 1976 zorgde Frank Sinatra voor een reünie tussen Martin en Lewis. De twee hadden elkaar 20 jaar niet gezien. Voor beiden was het een emotioneel weerzien. De cirkel was rond.

Op 25 december 1995 overleed de trots van heel spaghettiëtend Amerika - ‘Koning Cool’ - in zijn woning in Beverly Hills.