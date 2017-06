De zomer moet nog beginnen of daar komt de herfst al om de hoek kijken. Muziekfans met de karakteristieken van een doorsnee nomade kunnen dit najaar hun heil zoeken bij Autumn Falls. Het festival vindt plaats van september tot december op locaties verspreid over heel België. U mag ditmaal zelf op tournee met artiesten als Timber Timbre, Kapitan Korsakov, Brutus, Cocaine Piss en nog veel meer. Alle informatie is voor het gemak te vinden op slechts één locatie: www.autumnfalls.be