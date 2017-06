TTT-berichten: de loslippige en sleazy memoires van Courtney Love

'Courtney Love noemde de eerste versie van haar memoires te loslippig en sleazy. Daar is het natuurlijk een autobiografie voor'

De oren gespitst, de adem ingehouden, maar ook deze week geen klein plofje gehoord dat erop wees dat de popwereld ten langen leste geïmplodeerd was onder het eigen gewicht. Al moet een mens al behoorlijk bijziend zijn om de tekenen van verval niet op te merken TTT Zo moet u, als uw dag een kleine twintig minuten te veel telt, of als u aan de staat werkt, het filmpje maar eens opzoeken waarin Brian May – nee, het was geen goeie week voor de Britse Mays – met het hemeltergende geduld van een filatelist het eerste exemplaar van de speciale Queen-editie van Monopoly uitpakt en van nodeloos gedetailleerde uitleg voorziet TTT Zo vertelt May dat het bordspel perfect schetst ‘hoe het voelt om een band op te richten en samen alle mijlpalen te beleven die je in de werkelijkheid ook tegenkomt’, wat doet vermoeden dat tijdens de spelduur minstens één deelnemer zal komen te overlijden aan aids, terwijl een andere op het einde een kanskaart zal trekken die leest: ‘Parodieer jezelf door een bordspel uit te brengen over je eigen band: ga niet langs start, u ontvangt geen 200 pond’ TTT De Queen-versie zal overigens géén kleine zilveren dwerg met een schotel cocaïne op de kop hebben als pion. Van een schandalig gemiste kans gesproken TTT Het speelbord, dat in plaats van straten bestaat uit zalen waar Queen ooit stond, heeft trouwens ook een vakje voor ons eigenste Vorst Nationaal, waar de band meermaals optrad. Omdat een waarheidsgetrouwe beleving centraal staat, zullen deelnemers die erop landen een klap tegen het oor krijgen met een lege blikken koekendoos. Alsof je er echt bent! TTT Nog een beter bewijs dat de lijn tussen hebbeding en belachelijk prul flinterdun is? Dan verwijzen we u graag door naar de kunstenaar die de plaats in Hawthorne, Californië bezocht waar ooit Brian Wilsons huis stond, en er 18 minuten geluid opnam. Het resultaat brengt de man nu uit op een beperkt aantal platen, waarin ook aarde verwerkt zit die hij ter plekke in z’n zakken gepropt heeft TTT De opname bevat, volgens de officiële beschrijving, ‘aanwezigheden van honden, katten, vogels, auto’s, vliegtuigen, één helikopter, elektrisch tuingereedschap, en de wind’. Kortom: alles wat u hoort als u waar ook ter wereld uw kop buitensteekt TTT Voor één zo’n plaat met straatlawaai betaalt u overigens honderd dollar. Lees: uitsluitend voor de man die alles heeft, behalve een brein TTT Ook Richard D. James is ervan overtuigd dat het einde nabij is: op de website van Aphex Twin staat sinds kort een timer die aftelt naar… Ja, naar wát eigenlijk? Geruchten over een nieuwe plaat volgden snel, terwijl sommigen op veilig speelden en gokten op de release van een Aphex Twin-bordspel TTT Death From Above 1979 voert een naamswijziging door en laat voortaan het jaartal vallen. Geen grote opoffering: de ‘1979’ werd indertijd maar aan de naam toegevoegd na klachten van James Murphy, die de naam ‘Death From Above’ al gebruikte voor z’n platenlabel TTT Het scheelde niet veel of Radioheads ‘Kid A’ was geproduceerd door Dr. Dre. In een interview met Rolling Stone haalde gitarist Ed O’Brien herinneringen op aan hoe de band rond de eeuwwisseling hoopte met Dre samen te werken: ‘Het resultaat had misschien wat geforceerd geklonken, maar op dat moment leek het ons perfect logisch.’ Als u het tegenwoordig wat hard vindt waaien: dat is onze zucht van opluchting die maar niet wil gaan liggen TTT Courtney Love heeft het werk aan haar memoires opnieuw aangevat. Oorspronkelijk had het boek over haar leven vier jaar geleden al moeten verschijnen, maar Love zou zelf niet tevreden geweest zijn met de eerste versie, die ze nu ‘te loslippig en sleazy’ noemt. Tja, daar is het natuurlijk een autobiografie voor TTT Sheila E. heeft ter gelegenheid van de verjaardag van Prince herinneringen opgehaald aan de fuifjes die Hij Die Nooit Ging Pissen Zonder Trapladder bij leven en welzijn hield op tour. Zo zou Prince een voorliefde gehad hebben voor verkleedfeestjes, en zou hij zich tijdens de ‘Purple Rain’-tour verkleed hebben als piraat TTT Jammer wel dat mensen ’m de hele tijd vroegen wat die grote zwarte cape precies moest voorstellen, en Prince dan telkens moest uitleggen: ‘Dat is mijn ooglapje’