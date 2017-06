Niks nieuws onder de QOTSA-zon, maar probeer maar eens níet mee van handjeklap te doen op 'The Way You Used to Do', de eerste single van de nieuwe plaat 'Villains'. Die valt trouwens te verwachten voor 25 augustus. En oh, wat kijken we er nu al naar uit om Homme en de zijnen (maar toch vooral Homme) te zien heupwiegen in het Sportpaleis op 16 november.