TTT-berichten: Gene Simmons stempelt een Kiss-logo op zijn moeder

'Gene Simmons zou z'n eigen moeder een Kiss-logo op het voorhoofd stempelen om ze daarna te verkopen'

Net nu we dachten verlost te zijn van het gezeur over Bob Dylan en z’n al dan niet verdiende, al dan niet afgehaalde Nobelprijs voor Literatuur, begint het wéér te kletteren in Stockholm TTT Bawb schijnt namelijk plagiaat gepleegd te hebben bij het pennen van z’n Nobel-lezing over werken die hem geïnspireerd hebben TTT Hij zou de gewraakte passages meer bepaald hebben overgeschreven van Sparknotes, een website die vooral gebruikt wordt door studenten die een boekbespreking willen maken zonder het eigenlijke boek open te slaan TTT Schandalig. Wij plagiëren tenminste alleen oude TTT-moppen van (pdw) TTT U bent ’m mogelijk al tegen het lijf gelopen: de volslagen onnozele videoclip waarmee Queens Of The Stone Age hun nieuwste plaat ‘Villains’ aankondigen. Die zal, zo leren we al kijkende, geproducet worden door niemand minder dan Mark Ronson TTT Daarbij uit de lucht vallen mag, maar wel op een zachte ondergrond: Josh Homme beweerde onlangs nog dat er geen samenwerkingen op de plaat zouden staan. Hangt er dus maar vanaf wat u onder ‘een samenwerking’ verstaat TTT Wat Bob Dylan eronder verstaat, weten we intussen TTT Volgens frontman Joe Newman werd Alt-J een tijdje geleden gevraagd om een gastrol te spelen in een reclamefilmpje voor een chipsmerk. ‘Het idee was dat Gary Lineker ook een rol zou spelen, en dat hij zou proberen om onze chips te stelen. We hebben het toch maar niet gedaan’ TTT Moby heeft z’n nieuwe plaat voorgesteld met een persbericht dat de wereld ingestuurd werd door de fictieve John Miller, zogezegd de woordvoerder van de helaas minder fictieve Donald Trump. In de tekst laat Moby z’n plaat volledig afkraken in Trumps kenmerkende, stijlloze stijl TTT De kale man laat de laatste tijd trouwens wel vaker van zich horen. Zo werd hij, met behulp van een gewaagde toupet, vorig jaar nog verkozen tot president van de Verenigde Staten TTT Katy Perry heeft ook een nieuwe plaat uit, en dus draait de pr-machine ook daar op volle toeren: La Perry rangschikte onlangs drie van haar exen, Diplo, Orlando Bloom en John Mayer, volgens bedprestaties. De uitslag: Mayer eerst, dan Bloom, en Diplo als hekkensluiter TTT Reactie van Diplo: ‘Een bronzen medaille is óók een medaille’ TTT Azealia Banks wordt aangeklaagd door haar bank, aan wie ze een kredietkaartschuld van een slordige 130.000 dollar moet terugbetalen. Daar toont Azealia, in háár kenmerkende stijl, natuurlijk geen enkele bereidheid toe TTT Medelijden hebben met een bank: sinds de crisis dachten we dat het niet meer kon TTT Over geld gesproken: Gene Simmons, de zakenman die z’n eigen moeder een Kiss-logo op het voorhoofd zou stempelen om ze daarna te verkopen, heeft een patent aangevraagd op het alombekende metalgebaar met gestrekte wijsvinger en pink. Volgens Simmons zou hij het gebaar uitgevonden hebben in de jaren 70 TTT Mocht iemand het handgebaar waarbij de middenvinger uitgestrekt wordt richting Gene Simmons dan weer gepatenteerd hebben: we moeten ’m bij dezen nog geld TTT Overleden: Anita Pallenberg, actrice, model en muze van Keith Richards. Ze werd 73 TTT En nu ook Chris Cornell dood is, is Eddie Vedder zowat de laatste overlevende frontman van de grunge. Maar als het van Paul McCartney afhing, de laatste overlevende frontman van The Beatles, was de hele scene al een tijdje uitgestorven TTT Volgens Vedder heeft Macca ’m namelijk ooit op de bek getimmerd toen hij iets te enthousiast een verhaal aan het vertellen was waarin hij, jawel, iemand op de bek timmerde TTT En deze hadden we al helemáál niet zelf kunnen verzinnen: Lorde heeft zich geout als de verantwoordelijke voor een anonieme Twitter-account met 28 volgers die enkel foto’s van onion rings uploadt en recenseert TTT Een Nieuw-Zeelandse site spitte de boel uit: de plaatsen waar de foto’s genomen werden, vielen samen met Lordes tourschema, het taalgebruik viel samen met dat van haar officiële account, en de vingers die de ringen vasthouden, zouden geleken hebben op de hare. Maar het meest overweldigende bewijs: toen de site het management van Lorde contacteerde, werd de ajuinaccount prompt afgesloten zonder verdere commentaar. Even later bevestigde Lorde de samenzwering: ‘Jawel, ik was het’ TTT En zeggen dat de Halse boekkakker wél nog altijd op vrije voeten is