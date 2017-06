Roadtrippen met Douglas Firs: in 10 dagen van Kentucky naar New Orleans in woord en beeld (deel 2)

De band rond Gertjan Van Hellemont vertoefde onlangs in de VS om hun aankomende plaat te mixen en breide daar gezwind een roadtrip aan vast. De reis bracht hen op muzikale plaatsen als Louisville , Nashville , Memphis en New Orleans en dankzij hun vierdelige reisverslag is het alsof u er zelf bij was.

De mix zit erop. We kunnen niet blijer zijn met het resultaat (release show: 28 oktober in de AB) en beginnen aan deel 2 van deze reis: onze road trip langs drie van de grootste muzieksteden in de wereld: Nashville, Memphis en New Orleans.

Big Al's Deli ligt op drie uur rijden van La La Land en is de eerste plek waar onze huurauto stopt. Een tip van mixing engineer Anne, die hier naar eigen zeggen de beste maaltijd uit haar leven at. De plek ligt helemaal verborgen in de achterstraatjes van Nashville en blijkt een gouden tip: Big Al komt zelf vragen wat we willen eten en maakt vervolgens voor ons de beste 'marinated chicken with orange gravy and potato grits' ooit. Niet normaal.

Bijna even indrukwekkend: de Country Music Hall of Fame. De originele tekst van Dolly Partons 'Jolene', geschreven in potlood, hangt er aan de muur. De akoestische Martin D28 van Hank Williams ook. Het pak van Johnny Cash. De blue suede shoes van Carl Perkins. De Cadillac van Elvis Presley. Enzovoort. Fantastische plek.

's Avonds hebben we tickets voor Lake Street Dive en Sarah Jarosz in het legendarische Ryman Auditorium, waar vroeger het al even legendarische radioprogramma 'Grand Ole Opry' werd uitgezonden. Wie de concertfilm van 'Oh Brother, Where Art Thou?' heeft gezien, herkent de kleurige glasramen van deze prachtige concertzaal. We hebben nog wat tijd over, en wat doe je dan in Nashville voor je naar een concert gaat kijken? Op café gaan en naar nog een ander concert kijken. We wandelen een lokale bar binnen met lokaal bier en een lokale band die op een niveau speelt dat haast hoog genoeg is om dat van het bier te compenseren. Ongelooflijk hoe strak die muzikanten spelen. 'Het moet moeilijk zijn als je de beste gitarist van Nashville wil worden,' bedenkt Sem zich, terwijl de contrabassist aan zijn kunsten begint. Indrukwekkend.

Meer van hetzelfde in The Ryman: het concert is goed, de sfeer in het publiek uitzinnig, alleen al daarom de moeite om te gaan kijken. Het bier is opnieuw iets minder, maar we klagen niet.

Slapen doen we via Airbnb bij een kerel die Dave heet, zich excuseert dat hij al het bier dat hij had gekocht om ons te verwelkomen eerder die dag al alleen heeft opgedronken en trots al zijn gitaren toont. 'If you want to see more of them, I've got about 60 more upstairs, feel free to have a look.' - '60?' - 'Something like that.'