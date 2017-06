Roadtrippen met Douglas Firs: in 10 dagen van Kentucky naar New Orleans in woord en beeld (deel 3)

De band rond Gertjan Van Hellemont vertoefde onlangs in de VS om hun aankomende plaat te mixen en breide daar gezwind een roadtrip aan vast. De reis bracht hen op muzikale plaatsen als Louisville , Nashville , Memphis en New Orleans en dankzij hun vierdelige reisverslag is het alsof u er zelf bij was.

We haasten ons 's morgens in Nashville nog langs een aantal dingen die we écht willen zien (gitarenwinkels vol vintage gitaren! De Third Man Record Store van Jack White, met zijn Automatic Recording Studio waarin Neil Young een plaat heeft opgenomen! De indrukwekkende Fontanel Mansion van countryster Barbara Mandrell!) om erna richting Memphis te vertrekken, waar we eigenlijk maar twee dingen echt willen zien: de Sun Studio en Graceland. Mensen in Louisville en Nashville waarschuwden ons ervoor dat we niet te lang in Memphis moeten rondhangen, de 'sketchy little town' waar niet veel meer te zien is. Vergane glorie. Maar het ligt nu eenmaal op de weg naar New Orleans en Paul Simon zingt nu eenmaal samen met Simon 'I'm going to Graceland' in de auto, dus we hebben geen keuze. Iets later aan het zingen in diezelfde auto: Johnny Cash, alweer samen met Simon: 'I'm going to Jackson!' Dat ligt blijkbaar ook op onze route. Héérlijk, zo'n road trip door Amerika.

'Stel je voor dat onze lieven waren meegekomen.' - 'Ik mag er niet aan denken.'

Voor al wie ooit naar Memphis gaat: ga naar de Sun Studio.Magische plek. In deze kleine studio in de kelder ontdekte Sam Phillips een jonge kerel die met het nummer dat hij daar opnam de wereld zou veroveren: 'It's alright, Mama. Later zou Bob Dylan deze kelder binnenwandelen, op zijn knieën gaan zitten en de plek op de grond waar Elvis toen had gestaan, kussen.

Over Gracelandkan ik korter zijn: het was al dicht toen we er aankwamen. 'Geen probleem,' zegt Simon, 'Paul Simon zong toch alleen maar over er naartoe gaanin zijn nummer, en dat hebben we gedaan. Anders had hij wel 'I've been to Graceland and payed 160 $ to visit Elvis' home' gezongen.' Probleem opgelost.

Opvallend als je in café's in Memphis naar muziek gaat kijken: de akoestische gitaar uit Nashville is hier vervangen door een elektrische, en de contrabas door een elektrische bas. Country spelen ze hier niet meer, wel blues. En dat op 3 uur rijden van Nashville.