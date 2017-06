TTT-berichten: De teksten van Foo Fighters smaken naar kipnuggets

'De teksten van Foo Fighters smaken naar kipnuggets, die van Radiohead naar rozijnen, die van Ed Sheeran naar lam'

Gene Simmons, bassist/CEO van Kiss en de man die zijn tong liet verzekeren voor een miljoen dollar, ziet af van zijn plannen om een patent te nemen op het duivel-handgebaar. U kent het wel: wijsvinger en pink omhoog, andere vingers met de duim tegen de handpalm. Voor het eerst gebruikt door Ronnie James Dio, jawel, maar slimme Simmons had zijn eigen versie: met de duim los. Simmons ontdekte de voorbije week echter tot zijn spijt dat zijn handgebaar in de Amerikaanse gebarentaal al sinds jaar en dag het teken is voor ‘I Love You’, en trok zijn claim vliegensvlug weer in. Waardoor de Amerikaanse doven- en slechthorenden mekaar gewoon verder kunnen liefhebben zonder daarvoor een cent aan Gene te moeten schenken TTT Eric B. & Rakim, één van de meest invloedrijke rapacts aller tijden, heeft zijn eerste concert in twintig jaar aangekondigd. En wat willen wij dan horen? Exact: ‘Paid in Full’. En jawel: dat spelen ze ook, integraal. Ter ere van de 30ste verjaardag van die meesterlijke plaat. Het slechte nieuws: Eric B. & Rakim houden het bij één show, op 7 juli in het Apollo Theatre in New York TTT Meer slecht nieuws van hiphopzijde: op 20 juni is in Las Vegas Prodigy overleden, de helft van het legendarische rapduo Mobb Deep. Prodigy – echte naam: Albert Johnson – werd 42. De doodsoorzaak is voorlopig niet bekend TTT Uit de doden opgestaan: The Dream Syndicate, voorlopers van de indierock zonder wie er van R.E.M., Green On Red, Ryan Adams, Wilco, The War On Drugs en vele anderen geen sprake zou zijn. De groep brengt voor het eerst in 29 jaar een nieuwe plaat uit, en wat The War On Drugs kan, kunnen wij beter, moeten ze gedacht hebben: hun nieuwe single, ‘How Did I Find Myself Here?’ (tevens de titel van de plaat), duurt ruim elf minuten. Elf minuten die in een vingerknip voorbij zijn. The Dream Syndicate hield ermee op in 1989, maar kwam in 2012 weer samen voor een stel reünie-shows. Zanger-songschrijver Steve Wynn bouwde zelf een solocarrière uit met uitstekende platen die hem evenwel geen glimmende rijkdom opleverden. Wie nog aan The Dream Syndicate moet beginnen, mag dat doen met hun verpletterende debuut: ‘Days of Wine and Roses’ uit 1982. En als u daar nog lang niet klaar mee bent, is die nieuwe plaat er al: 8 september! TTT Hoe zou het nog zijn met Michael Stipe, vraagt u zich af? En misschien zijn er ook wel mensen die zich afvragen hoe het nog met Fischerspooner zou zijn, je hoort de gekste dingen. Welaan, nog gekker: die twee hebben de krachten gebundeld en een gezamenlijke single uitgebracht, ‘Have Fun Tonight’. De voorloper zowaar van een volledige plaat samen: ‘SIR’, uit op 22 september. In de single – een vrolijke, zomerse dancetrack – evenwel geen spoor van elementen die men als vintage Stipe zou kunnen bestempelen TTT Bien étonnés de se trouver ensemble in een reclamefilmpje voor Twitter: Chance The Rapper (24) en David Crosby (106). In de clip is te zien hoe Chance aan de vooravond van een concert een tweet uitstuurt naar zijn fans: ‘Any requests for tonight?’ Het regent voorstellen, en dan een tweet van Crosby: ‘How about any song with real instruments?’ Dolletjes, toch? TTT Iets penibeler: tijdens zijn lopende tournee projecteerde Chance The Rapper – die zelf nooit bij een label tekende – visuals waarin hij de mogols van de muziekindustrie op de korrel nam. Onder meer Sony, Def Jam en Aftermath van Dr. Dre kregen daarin een forse veeg uit de pan. Aan die laatste heeft Chance intussen zijn verontschuldigingen aangeboden. Via Twitter, jawel. ‘I completely missed the ball,’ aldus Chance. Zou daar een persoonlijke tweet in de andere richting aan zijn voorafgegaan, vragen wij ons af. Iets met ‘knieschijven’ of ‘paardenhoofd’? TTT De identiteit van Banksy is nog altijd niet gekend, maar al jaren doen twee namen de ronde: kunstenaar Robin Gunningham uit Bristol, en Robert Del Naja van Massive Attack. Dat het waarschijnlijk wel degelijk tussen die twee zal gaan, werd door een loslippige Goldie verklapt tijdens een recent podcast-interview. Goldie ging tekeer tegen de vermerchandisering van de kunst: ‘Give me a bubble letter and put it on a T-shirt and write ‘Banksy’ on it and we’re sorted… We can sell it now.’ Om vervolgens verder te gaan met ‘No disrespect to Rob, I think he is a brilliant artist. I think he has flipped the world of art over.’ Rob Gunningham of Rob Del Naja? Als het die tweede is, heb ik Banksy al geïnterviewd. Raar! TTT Kathryn Jackson ten slotte, een dame die lijdt aan synesthesie, een ziekte (of een gave, zo u wil) die haar in staat stelt de smaak van woorden te proeven terwijl ze ze leest of hoort, heeft de teksten van de artiesten op Glastonbury onder de loep genomen. Die van Foo Fighters zouden volgens haar naar kipnuggets smaken, die van Radiohead naar rozijnen, Biffy Clyro naar rundvlees, Ed Sheeran naar lam. Iets nieuws wist ze ons echter niet te vertellen TTT