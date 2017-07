TTT-berichten: Kylie en Kendall Jenner slaan de bal mis

'Over de bal misslaan gesproken: ook Kylie en Kendall Jenner zullen niet snel opgesteld worden in de nationale handbalploeg'

‘Wees niet triest dat het voorbij is, wees blij dat het gebeurd is.’ Beknopt en proper, maar daar moest u het mee doen: dit was de grafrede waarmee Ian Brown z’n Stone Roses weer begroef nadat ze in Glasgow het laatste concert op hun agenda hadden afgewerkt TTT Nu zitten geruchten over een split altijd ietsje sneller klaar bij een groep die al een keertje uiteengevallen is, maar als tegelijk het nieuws komt dat de frontman alvast aan een nieuwe soloplaat is begonnen, weet je het wel TTT Nog een fraaie hoop scherven: The Smashing Pumpkins. Wat Billy Corgan de laatste jaren met z’n band heeft uitgehaald, is zijn zaak, maar nu zijn er geruchten dat er druk gewerkt wordt aan een reünie met alle originele leden TTT Drummer Jimmy Chamberlin: ‘We zijn eraan bezig, maar het proces valt nog het best te omschrijven als ‘Grumpy Old Men 3’. Alleen zijn er bij ons vier grumpy old men én een vrouw’ TTT Als u volgend jaar dus geen herenigd Smashing Pumpkins op het hoofdpodium van Werchter ziet staan, probeer dan niet al te verrast te kijken TTT Zult u misschien ook nooit meer live zien: Adele, die haar tour voor ‘25’ heeft afgewerkt en laat weten dat een volgende niet meer zo nodig hoeft. Eindelijk zijn we het over iets eens, Adele TTT Robbie Williams heeft zich verontschuldigd tegenover z’n buurman Jimmy Page, omdat hij hem ‘een gek’ had genoemd. De twee wonen naast elkaar in Londen, en het zinde Williams niet dat Page onophoudelijk z’n beklag deed over de verbouwingswerken die Rob uitvoerde aan z’n huis. ‘Hij bespioneert me. Hij zit vaak urenlang in z’n auto voor onze deur, en soms slaapt hij zelfs in z’n tuin, zodat hij ons kan betrappen zodra er ook maar iets van lawaai te horen is’ TTT Maar dus: Robbie heeft er spijt van, en zegt bij dezen dat Jimmy géén gek is. Oké dan TTT Ook Chance The Rapper ging door het stof, in zijn geval voor zijn uitlatingen aan het adres van het kabinet van Dr. Dre. Chance, die graag uitpakt met het feit dat hij bij geen enkel platenlabel zit, maakte zich tijdens een concert vrolijk over bekende labels als Sony (‘Phony’), Def Jam (‘Don’t Join’), en Dre’s label Aftermath (‘Can’t Do Math’) TTT Maar dus: Chance heeft er spijt van. ‘Ik wou een punt maken, maar ik sloeg de bal helemaal mis.’ Oké dan TTT En nu het gaat over ballen misslaan: ook Kylie en Kendall Jenner zullen niet snel opgesteld worden in de nationale handbalploeg of een goed draaiende sm-kelder. De twee Kardashian-uitwassen hadden immers het lumineuze idee om een eigen kledinglijn op de markt te brengen die bestond uit klassieke bandshirts, maar dan met hun eigen kop erop TTT De slachtoffers: Pink Floyd, The Doors, Metallica, Led Zeppelin, Ozzy Osbourne en Biggie Smalls. De moeder van die laatste dreigde meteen met een rechtszaak, en ook Sharon Osbourne, altijd klaar voor een robbertje, liet weten niet opgetogen te zijn: ‘Hou het in het vervolg maar gewoon bij wat jullie kennen, meisjes. Lipgloss’ TTT Jay Z heeft z’n naam veranderd: hij wil voortaan aangesproken worden als JAY-Z. Mét streepje, in hoofdletters TTT Wij halen met pijn in het hart de hoofdletters R.I.P. boven voor Dave Rosser, gitarist voor veel mensen maar toch vooral voor The Afghan Whigs en Mark Lanegan. Rosser overleed op 50-jarige leeftijd aan darmkanker. Trieste boel? En of TTT Snel, iets vrolijks voor we rond zijn! U vroeg zich af hoe het nog zou zijn met Bubbles, Michael Jacksons beste vriend, tevens chimpansee? Erg goed zo blijkt, want u kunt nú online bieden op schilderijen die de intussen 34-jarige primaat heeft gemaakt TTT Bubbles’ werken maken deel uit van een reeks schilderijen gemaakt door zestig apen die opgegroeid zijn in de showbizz, maar die mettertijd achtergelaten en vergeten werden door hun harteloze baasjes TTT Bied dus gerust wat u wil, maar wij wachten tot de schilderijen van Sergio voorbijkomen.