Er zit meer in een clip van Kendrick Lamar dan u denkt

De clip is niet minder dan een eerbetoon aan fotograaf/regisseur/journalist Gordon Parks die in 2006 stierf. Van de jaren 40 tot 70 maakte hij furore met zijn foto's die thema's als armoede en onrechtvaardigheid in het algemeen, en de ongelijke rechten van blank en zwart in het bijzonder in de kijker zette. Bovendien was hij een van de eerste zwarte fotografen die shoots voor Vogue en Life Magazine mocht doen én zette hij in 1971 als regisseur het blaxploitation-genre op de kaart met Shaft.

Lamar koos enkele sprekende beelden van Parks en verwerkte ze in zijn clip. Vergelijkt u zelf:

Momenteel loopt er een overzichtstentoonstelling van de Gordon Parks in FOAM, het Amsterdamse fotomuseum (haast naast de deur dus). Doe er uw voordeel mee.

(Her)bekijk hier de clip: