60 jaar geleden ontmoetten John Lennon en Paul McCartney elkaar voor 't eerst EN WAT ER TOEN GEBEURDE GELOOFT U NOOIT!

John Lennon speelde op die zonnige zomerdag ten dans met zijn 'Quarrymen', een skiffleband (inclusief wasbordspeler!) die vastberanden was het slaperige Woolton, een gehucht van Liverpool, wakker te schudden. Ze speelden twee keer die dag: 's middags op het tuinfeest van de kerkgemeenschap en 's avonds op het bal.

Het was toen ze aan het opstellen waren voor die tweede show dat Ivan Vaughan, de bassist van de Quarrymen en een gemeenschappelijke vriend van John en Paul, die laatste aan die eerste voorstelde. De twee hadden een babbeltje, Paul toonde John hoe je een gitaar moest stemmen en zong nadien nog enkele nummers van Eddie Cochran en Little Richard. Volgens de biopic 'Nowhere Boy' uit 2009, die focust op Lennons jeugd en zijn eerste muzikale stappen, moet dat er ongeveer zo hebben uitgezien:

Of als u het liever verteld hoort door McCartney zelve raden we u dit fragment uit 'The Beatles Anthology' aan:

Twee weken later had John zijn besluit klaar: Paul mocht erbij. Zes jaar later kwam hun eerste plaat, 'Please Please Me', uit waarmee ze in het Verenigd Koninkrijk de term 'popster' uitvonden en er meteen tot gebombardeerd werden. Tegen april 1964 hadden ze ook de VS in hun zak: de top 5 in de hitlijsten bestond helemaal uit Beatles-songs. En terwijl ze in 1969 dan wel hun laatste concert speelden, is hun invloed tot de dag vandaag nog altijd hoor- en voelbaar.