Tom Kestens en Aafke Romeijn over het belang van auteursrechten én over hun fonkelnieuwe single 'Zal ik dan'

Een gedeelde interesse in auteursrechtwetgeving leidde tot een muzikale relatie over de grenzen heen, een match made in heaven. Het duet, ‘Zal ik dan’, van Tom Kestens ( Das Pop , Lalalover ) en de Nederlandse singer-songwriter Aafke Romeijn gaat deels over hun eigen vriendschap. Over het feit dat er altijd kilometers file staat tussen hun woonplaatsen (Mechelen en Amsterdam).

Het is een ballade over liefde op afstand, een song over het moment dat je iemand leert kennen die er eigenlijk altijd al was. Voor de videoclip schakelden ze de hulp in van regisseur Christophe Johanns en kozen ze voor een locatie waar normaliter nooit gefilmd mag worden: de gevangenis van Beveren. De clip is deze week exclusief op onze site te zien.

TOM KESTENS «Ik ben Humo iets verschuldigd. Jullie hebben mij in het begin van m’n carrière - toen ik met Das Pop de Rock Rally won - veel geholpen en jullie hebben altijd geïnvesteerd in muzikanten. Het blad heeft een connectie met muzikanten en kunstenaars. Ik heb dus veel meer aan Humo gehad in mijn muzikale carrière, dan aan YouTube. Ik krijg daar niets voor m’n muziek, behalve een ‘kanaal’. Deze exclusiviteit op jullie kanaal is statement. Uiteindelijk zullen we de clip wel op YouTube zetten zodat iedereen hem kan zien, maar ik vind het stilletjesaan wel tijd worden dat we goed gaan nadenken over de platformen met wie we in zee gaan en over de manier waarop muzikanten tegenwoordig vergoed worden.»

HUMO Door de groeiende populariteit van vinyl lijkt het alsof een grote groep mensen - in deze tijd van onbeperkte streaming en illegale downloads - toch behoefte heeft aan exclusiviteit.

KESTENS «Uit studies blijkt dat de nieuwe generatie muziekliefhebbers toch graag heeft dat hun euro’s terecht komen bij de muzikant. Een soort fairtrade-ideaal. Ze willen de garantie dat het geld dat ze uitgeven op de juiste plek terechtkomt en niet in de zakken van YouTube of Google blijft plakken. Een hoopgevende trend, vind ik. Muziek is niet zoiets als zuurstof, het wordt gemaakt door iemand. Iemand investeert er geld, tijd, kennis en talent in. Talent heeft ook eten nodig.»

HUMO Toepasselijk dat jullie elkaar hebben leren kennen op een conferentie over Europese auteursrechtwetgeving in Brussel.

KESTENS «Ja, dat klopt. Ik had uiteraard al over Aafke gehoord, maar we hadden elkaar nog nooit gezien. Het eerste deel van die dag bestond uit het bespreken van het Europese auteursrecht. Dat was dus - hoe zal ik het zeggen? - behoorlijk theoretisch.»

AAFKE ROMEIJN «Het klinkt als een hele suffe aangelegenheid, hé? Ik kende Toms muziek trouwens ook al. Als puber was ik een groot fan van Das Pop. We raakten aan de praat om de simpele reden dat we dezelfde taal spraken.»

KESTENS «‘s Avonds zijn we toen samen iets gaan eten en hebben we gepraat over muziek, over het leven, over alles wat ons zoal bezighoudt eigenlijk. Tijdens het eten heb ik Aafke ook één van m’n songs, ‘Altijd overal’, laten horen en ze begon spontaan te wenen, een krachtig moment.»

HUMO Is toen ook het idee ontstaan om samen muziek te gaan maken?

ROMEIJN «In de periode daarna kwamen we elkaar vaak tegen op dat soort conferenties. We leerden elkaars muziek kennen en het leek ons tof om iets samen te gaan doen. Tom was bezig om voet aan de grond te krijgen in Nederland en ik probeerde hetzelfde te doen in België. Het feit dat we allebei bezig zijn met Nederlandstalige muziek maakte dat het klikte.

KESTENS «Ik heb toen een song geschreven met Aafke’s stem in gedachte. Later hebben we er bij mij in Mechelen verder aan gewerkt.»

HUMO Waar haalde je de inspiratie voor de tekst van het lied?

KESTENS «Ik vind het een fascinerend fenomeen van deze tijd dat mensen door het internet het gevoel krijgen dicht bij elkaar te zijn. Je hebt Facebook, FaceTime, Tinder et cetera. Er ontstaan hechte relaties tussen mensen die elkaar nog nooit fysiek hebben ontmoet. Ik vind dat zó bijzonder. Zelf ken ik ook veel mensen die op die manier bij elkaar zijn gekomen en ik wilde daar eindelijk eens een lied over schrijven.»

ROMEIJN «Tom had de tekst al voor een groot deel af. Omdat we allebei in een ander land wonen en er steevast een immense file staat tussen onze woonplaatsen was het perfect van toepassing op onze vriendschap.»

KESTENS «Ja, Aafke en ik hebben elkaar dan wel eerst fysiek ontmoet, maar daarna bestond onze vriendschap alleen nog maar uit FaceTimen. Dat is nog altijd zo.»

HUMO De reacties op ‘Zal ik dan’ zijn alvast erg lovend. Was deze samenwerking eenmalig of smaakt het naar meer?

ROMEIJN «We hebben niks afgesproken, maar ik denk dat er wel een vervolg komt. Het zou kunnen dat we iets gezamenlijks voor zijn album of mijn album doen. Het kan van alles zijn. Het lijkt me ook te gek om een keer samen te spelen in België.

KESTENS «Ik heb het gevoel dat onze stemmen elkaar heel goed aanvullen, maar ik vind ook dat je samenwerkingen niet moet uitmelken. We hebben nu iets moois gemaakt, maar we moeten elkaar ook muzikaal blijven verrassen. Als ik een song tegenkom waarvan ik denk: ‘Wauw, Aafke’s stem zou hier perfect bij passen’, zal ik haar direct opbellen.»

HUMO Is er sindsdien een online correspondentie van ideeën ontstaan?

KESTENS «Aafke is de enige persoon die ik ken die een haast identiek leven als het mijne leidt. Zelf ben ik niet alleen met muziek bezig, maar ook met communicatie, zij is dat ook. Ze schrijft bijvoorbeeld iedere week een column in Vrij Nederland. Ik ben gefascineerd door maatschappelijk engagement, zij is dat ook. Zij zet zich in voor de belangen van muzikanten, dat is precies waar ik mij ook mee bezig houd. Zij is zot van sport, ik ook! Kortom, we hebben zo veel gemeenschappelijke interesses dat muziek niet eens de reden hoeft te zijn om samen te komen.»

HUMO Hoe is het idee voor de clip ontstaan?

ROMEIJN «We wilden een locatie die meteen laat zien dat het nummer over afstand en nabijheid gaat. Tom kwam op een gegeven moment met het idee van de gevangenis. Zijn beste vriend is psycholoog in een gevangenis en we bedachten dat het perfect zou zijn om de clip te schieten in zo'n bezoekersruimte, waar geliefden door een glazen wand worden gescheiden.»

KESTENS «We wilde de onmacht van de geliefden in die situatie tonen. In een gevangenis worden er weliswaar momenten gecreëerd waarop twee geliefden elkaar kunnen zien, maar aan het einde van het bezoekuur keert de gevangene weer terug naar de cel en de bezoeker weer terug naar de vrijheid. Ik vond dat een ongelooflijk boeiende context. Toen we de beelden zagen waren we echt in shock door het gevoel dat ze bij ons teweeg brachten.»

ROMEIJN «We wilden ook iets doen met dans omdat we in het verleden allebei veel hebben gedanst. Dans is heel lyrisch, het pas goed bij de muziek en het medium is uitermate geschikt om nabijheid en afstand uit te beelden.»

KESTENS «Jeroen en Aki, het dansende koppel, hebben zelf heel lang een relatie op afstand gehad. Toen ik mijn ideeën voorstelde, hadden zij het gevoel dat het liedje over hen ging. Ik wist toen dat we de juiste toon gevonden hadden. Beiden waren zeer onder de indruk van de situatie en de locatie. Een gevangenis is een heel confronterende omgeving. Plotseling voel je hoe erg het moet zijn om afscheid te moeten nemen van je partner of familie. Het vraagt een enorme psychologische veerkracht. Ik zag het ook aan de dansers: ze waren op het einde van de dag emotioneel uitgeput. De emotie die je in videoclip ziet is echt, het is niet geacteerd.»

HUMO Was het geen gedoe om een clip te mogen opnemen in een gevangenis?

ROMEIJN «Bepaalde dingen zijn heel ingewikkeld. Ik kwam bijvoorbeeld aan met een Nederlands rijbewijs als identiteitsbewijs. Nou, dan kom je dus niet binnen. Ik heb het personeel heel lief moeten aankijken. Net als op het vliegveld moet alle apparatuur door zes scanners heen - dat soort dingen. Werkelijk elke deur - en om de vijf meter staat er een deur - is vast. Alleen de centrale beveiliging kan die deur openmaken. Dus je moet iedere keer zwaaien naar de camera. De ruimtes waren allemaal heel erg klein, dat was ook wel een uitdaging. Tegelijkertijd maakte dat het ook heel simpel: je hoeft de ruimte niet aan te kleden, iedereen ziet meteen wat het is.»

HUMO Dat valt nog mee, toch?

ROMEIJN «Nou, Tom heeft ook nog een kwartier lang de slappe lach gehad toen hij in zijn rol als gevangenisbewaker de deur moest open doen. Iedere keer als hij naar Jeroen keek hield hij het niet meer.»