TTT-berichten: Azealia is binnenkort te horen op de volgende plaat van Azalea

'Azealia is binnenkort te horen op de volgende plaat van Azalea. Of omgekeerd. Denken we'

Nog maar net vertrokken of daar doemt al een koopje op aan de horizon: op het internet – u hebt er misschien al eens van gehoord – kunt u bieden op de Roland TR-909-drumcomputer die Daft Punk op ‘Homework’ heeft gebruikt TTT Leuk detail: de originele drumpatronen van ‘Revolution 909’ staan nog in het geheugen geprogrammeerd TTT ‘Status: gebruikt’, dus. Dat zal de prijs wel drukken TTT Nog meer troep uit de jaren 90: vorige week dook een brief op die Tupac vanuit de nor aan z’n tijdelijke bijslaapje Madonna heeft geschreven, waarin hij uitlegde waarom het niets zou worden tussen hen. ‘Voor jouw carrière zou het geen slechte zaak zijn om iets te beginnen met een zwarte, maar in mijn geval zou ik zowat de helft van de mensen achter me teleurstellen’ TTT Aúw TTT En dan zijn we nog niet rond met de oude rommel. Zo dreigt The Boomtown Rats met een comeback TTT Sterker nog: de plaat die dat moet bewerkstelligen, hun eerste in meer dan dertig jaar, zou al opgenomen zijn. U kunt er dus niets meer aan doen, nee TTT Zangeres Pink verspreidde vorig weekend een noodkreet op Instagram omdat ze vastzat in een lift. Enkele uren laten kon ze bevrijd worden, maar echt boos was Pink niet: het was toch al minstens een jaar of zeven geleden dat haar carrière langdurig in de lift zat TTT Een drumroffel in mineur bestaat niet, maar als iemand ’m kon spelen, dan wel John Blackwell: de drummer van Prince’ begeleidingsband New Power Generation en sterke man in de groepen achter Patti LaBelle en D’Angelo is op 43-jarige leeftijd overleden aan een hersentumor TTT Iggy Azalea en Azealia Banks hebben toegegeven aan de kosmische krachten die willen dat ze hun talenten bundelen, en hun kletterende ruzie bijgelegd. Azealia is binnenkort te horen op de volgende plaat van Azalea. Of omgekeerd. Denken we TTT Azalea aan haar volgers op Twitter: ‘Ik verwacht niet dat jullie begrijpen waarom ik zou willen samenwerken met iemand die me openlijk dood heeft gewenst, maar toch is het zo’ TTT Jay-Z is intussen vader geworden van een pronte tweeling, en ook z’n nieuwe plaat ‘4:44’ stelt het wel TTT Snoop Dogg is bijvoorbeeld fan, al moest hij er wel moeite voor doen: ‘Geweldige plaat, maar ik heb ’m illegaal moeten kopiëren van een andere nigga. Dat hele Tidal-gedoe, man, ik snap er niets van’ TTT En dan moest de grootste klap nog volgen voor Jay-Z’s streamingplatform, want Kanye West heeft de deur achter zich dichtgetrokken bij Tidal, omdat hij er nog 3 miljoen dollar aan achterstallige uitbetalingen te goed zou hebben. Zo zou ‘The Life of Pablo’ maar liefst anderhalf miljoen nieuwe abonnees hebben opgeleverd, maar Kanye zou daar amper iets aan overgehouden hebben TTT Het is wel moeilijk om te zeggen hoeveel van die anderhalf miljoen gebruikers Kanye zelf was die telkens een nieuw account moest aanmaken omdat hij z’n log-in en paswoord vergeten was, maar toch: het gaat om het principe TTT Dat komt er dan van als je om een paswoord wordt gevraagd en je gewend bent om met je blote reet op je toetsenbord te gaan zitten TTT Liam Gallagher, toen hij op Twitter werd gevraagd of hij binnenkort een U2-concert zou meepikken: ‘I’d rather eat my own shit than listen to them bunch of beige fucks’ TTT Dat broerlief het voorprogramma verzorgt, zal er ook wel iets mee te maken hebben. Hoe dan ook: die speciale Hallmark-editie Liam Gallagher-wenskaarten is nog niet voor meteen TTT Matt Bellamy van Muse heeft in een radio-interview vorige week herinneringen opgehaald aan die keer dat hij als 16-jarige in aanraking kwam met een ufo, een gebeurtenis die een groot deel van z’n carrièrewendingen kan verklaren TTT Matt: ‘Ik reed door de bossen naar huis toen ik op een bepaald moment een fel flitsend licht tussen de bomen zag. Het volgende moment werd ik thuis wakker. Nu, het kan ook gewoon een helikopter geweest zijn. Ik sluit niet uit dat ik die avond iets had gerookt wat misschien niet helemaal zonder bijwerkingen was’