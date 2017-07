Prophets Of Rage hekelt de economische ongelijkheid in gloednieuwe single

De band met delen Cypress Hill, Public Enemy en Rage Against The Machine speelde onlangs op Rock Werchter een verschroeiend optreden waar de Main Stage nog altijd van aan het bekomen is. Ze lossen nu de nieuwe single 'Living On The 110' waarin ze het economisch beleid hekelen en de talloze daklozen in Los Angeles een hart onder de riem proberen steken. Sympathieke manskerels dunkt ons!