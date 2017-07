TTT-berichten: Pete Doherty zag er lang en mager uit. Zoals mijn microfoonstatief

'Pete Doherty zag er lang en mager uit. Zoals mijn microfoonstatief'

Kid Rock, de 46-jarige rapper en ex van Pamela Anderson, heeft zich in zijn geboortestaat Michigan kandidaat gesteld als Republikeinse tegenkandidaat van Democrate Debbie Stabenow voor de Senaatsverkiezingen van 2018. Geen grap, houdt Kid Rock vol, al moet iedereen er natuurlijk wel hartelijk om lachen. Wat in Rocks voordeel kan spelen: hebben we met Trump aanvankelijk ook niet hard gelachen? TTT Nog uit La La Land: Jay-Z en Beyoncé zijn voor het eerst sinds de geboorte van hun tweeling op 17 juni gezamenlijk buitenshuis een hapje gaan eten. Plaats van delict: Nobu in Malibu, Californië, dat de zaak die avond sloot voor ‘gewone’ bezoekers. U ziet maar wat u ermee doet TTT Carlos Santana, die op 20 juli zeventig kaarsen uitblaast, wil volgend jaar de vijftigste verjaardag van Woodstock vieren met een concert in… Woodstock. Santana speelde in 1969 samen met onder meer Janis Joplin, Jefferson Airplane, The Who en Jimi Hendrix op het originele Woodstock Festival, en was die dag nog net dat tikje meer van de wereld dan zijn collega’s én het publiek. Santana stond op het podium onder invloed van verschillende drugs – waaronder peyote en lsd – en beweert dat hij tijdens het concert de arm van zijn gitaar in een slang zag veranderen. Hij speelde desondanks één van de beste concerten van zijn carrière TTT De Red Hot Chili Peppers hebben bij monde van drummer Chad Smith laten weten het wat rustiger aan te zullen doen. Geen megatournees meer, wel af en toe een concertspurtje. ‘Josh Klinghoffer (gitarist, red.) is 38 of 39, da’s nog een jonge snaak,’ aldus Smith, ‘maar Flea, Anthony en ik zijn 54. We hebben alle drie een gezin. Maar vooral: de lichamen kunnen het niet meer aan’ TTT Zal het voorlopig ook rustiger aan doen: Loretta Lynn, die na een beroerte de release van haar nieuwe plaat uitstelt en alle geplande concerten van 2017 annuleert. Lynn is 85, maar, zoals ze in een statement liet weten, ‘not dead yet’ TTT Of er nog iets op het schap ligt van de in december 2016 plotsklaps op 53-jarige leeftijd overleden George Michael, zegt u? Jawel, hoor, en wat er nog ligt, is bovendien in uitzonderlijk goede handen: Michael werkte ten tijde van zijn dood aan een comebackplaat onder auspiciën van niemand minder dan Nile Rodgers, en die heeft zich voorgenomen om de plaat postuum tot een goed einde te brengen. Rodgers tweette deze week een foto vanuit een studio in Los Angeles, met als bijschrift: ‘George Michael’s vocals are so hot the faders burned our hands.’ Releasedatum helaas nog verre van bekend TTT Brian May heeft eindelijk zijn fiat gegeven voor een biopic over Queen-frontman Freddie Mercury. De hoofrol zou aanvankelijk worden vertolkt door ‘Borat’-ster Sacha Baron Cohen, maar toen bleek dat May en Baron Cohen het absoluut niet met elkaar konden vinden, ging May eigenhandig op zoek naar een vervanger. Die werd gevonden in de figuur van Rami Malek (bekend van o.a. ‘Night at the Museum’). Beetje jammer, want als er twee mensen zijn die hebben bewezen dat spandex een grootse performance niet in de weg hoeft te zitten, dan wel Freddie Mercury en Sacha Baron Cohen TTT Glastonbury-organisatrice Emily Eavis heeft haar wishlist vrijgegeven met groepen die ze in de toekomst nog graag op het festival zou willen zien: Fleetwood Mac, Kate Bush en… Led Zeppelin. Niks op aan te merken. Eavis heeft bovendien ruim de tijd om te onderhandelen: Glastonbury neemt een jaartje pauze en keert pas in 2019 terug TTT Gearsluts, spits de oren. Billy Corgan verkoopt volgende maand een karrenvracht materiaal dat werd gebruikt voor de opnames van enkele van de meest legendarische Smashing Pumpkins-platen. Het gaat over 150 items in totaal, gaande van gitaren, bassen en versterkers, over drumcomputers en voorversterkers tot één autoharp. Toppers: de Stratocaster (door Corgan ‘Number 2’ gedoopt) waarmee zowel ‘Siamese Dream’ als ‘Mellon Collie and The Infinite Sadness’ nagenoeg volledig werden ingespeeld, twee Alesis-drummachines die werden gebruikt voor de loops in ‘1979’, en een Fender Subsonic Stratocaster door Corgan gesigneerd met de woorden: ‘This is what freedom looks like’. Centjes tellen en naar Reverb.com surfen TTT In een interview met NME aangaande hun backstage-esbattementen hebben The Horrors onthuld in hun rider altijd om ‘een verrassing’ te vragen. Het vreemdste wat ze ooit kregen, was een meisje in een doos, verkleed als kat. ‘We hadden meteen in de gaten dat er een levend wezen in de doos zat,’ aldus zanger Faris Badwan, ‘maar we hebben ze pas na de show geopend. Dat meisje heeft anderhalf uur in die doos zitten wachten. Waarvoor onze late excuses, maar een verrassing was het wel’ TTT Altijd leuk om mee af te ronden: eentje van Liam Gallagher. Gevraagd naar zijn verstandhouding met Pete Doherty antwoordde Liam: ‘Ik heb hem maar één keer ontmoet, toen hij nog in dat groepje zat, hoe heten ze weer… de fucking Libertines. Meer dan hallo hebben we niet gezegd. Hij zag er erg lang en mager uit. Hij deed me een beetje denken aan mijn microfoonstatief.’