TTT-berichten: Ed Sheeran werd na z'n gastrol in 'Game of Thrones' niet op theatrale wijze onthoofd

'Dat Sheeran na z'n gastrol in 'Game of Thrones' niet op theatrale wijze onthoofd werd, maakte het er niet beter op'

Beroering in de miljoenen huiskamers waar vorige week het nieuwe seizoen van ‘Game of Thrones’ werd aangesneden. Was dat niet Ed Sheeran die zichtbaar een liedje zat te spelen in de eerste aflevering? TTT Jawel, dat was ’m. En daar was niet iedereen blij mee: de toch een klein béétje onnodige gastrol was de druppel te veel voor veel fans, die zich seizoen na seizoen bereid hadden getoond om verhaallijnen vol draken, heksen en bizarre sneeuwzombies te geloven, maar die er met alle moeite van de wereld niet bij kunnen dat in die wereld ook ene Ed Sheeran zou rondlopen TTT Dat Sheeran na z’n gastrol niet op theatrale wijze onthoofd, gespiesd, vergiftigd dan wel levend verbrand werd, maakte het er niet beter op TTT Goed nieuws: Beyoncé heeft haar tweeling aan de wereld getoond TTT Het gaat evenwel om Sir en Rumi Carter, het tweeledige kroost dat Bey na een succesvolle samenwerking met Jay-Z op de wereld heeft gezet TTT Daarnaast werd Beyoncé vorige week ook door Madame Tussauds geëerd met een nieuw wassen beeld. Nu ja, het resultaat draagt wel een stukje stof waarin de echte Beyoncé zich ook zou durven laten opmerken, maar voor de rest berust elke gelijkenis op louter toeval. ‘Ze is blanker dan Britney Spears!’ zei een kenner niet onterecht op Twitter TTT Vlaamse fans kunnen er wel Lesley-Ann Poppe in herkennen. En dat zeggen we niet alleen omdat Lesley-Ann er altíjd uitziet alsof ze uit was is geboetseerd op een warme zomerdag TTT Johnny Marr heeft eigenhandig geruchten over een reünie van The Smiths gelanceerd én vervolgens begraven TTT Marr plaatste een foto van zichzelf online, poserend voor een afbeelding van ‘Sheila Take a Bow’ met de boodschap: ‘Meer nieuws volgt.’ Een enthousiaste fan zag er meteen een reünie-aankondiging in, maar dat was buiten Johnny gerekend, die aan drie woorden genoeg had om de prille hoop plat te bombarderen: ‘Get a grip’ TTT Madonna is naar de rechter gestapt om een stokje te steken voor een onlineverkoop van spullen die naar verluidt ooit in haar bezit waren. Het zou onder meer gaan om de brief die Tupac naar haar heeft gestuurd om hun relatie op te blazen, maar ook om een gebruikte haarborstel én een gebruikt slipje TTT Madonna: ‘Het feit dat ik een bekendheid ben, doet geen afbreuk aan mijn recht op privacy. Bovendien heb ik vernomen dat mijn DNA gewonnen kan worden uit het haar op die borstel, en ik ben dan ook verbolgen dat iemands DNA zomaar te koop aangeboden kan worden aan het grote publiek’ TTT Wie plannen had om Madonna te klonen, zal die dus even moeten opbergen TTT Gemiste kans: de nieuwe plaat van Tyler, The Creator zal dan toch niet ‘Scum Fuck Flower Boy’ heten, zoals eerder aangekondigd, maar gewoon ‘Flower Boy’. Flauw TTT Mocht het om het even welke andere rapper geweest zijn, we hadden het hier niet vermeld wegens té absurd. Maar bij R. ‘Ik pis weleens op minderjarige meisjes’ Kelly weet je werkelijk nooit, dus: R. Kelly wordt ervan beschuldigd aan het hoofd te staan van z’n eigen kleine sekte, die uitsluitend bestaat uit jonge vrouwen die tegen hun wil worden vastgehouden in verschillende van zijn huizen. Volgens ingewijden bepaalt hij elk aspect van hun leven: ‘Wat ze eten, wat ze dragen, wanneer ze zich wassen, wanneer ze slapen, en wanneer ze seks hebben met hem én met elkaar’ TTT Lees: een beetje zoals Jehova’s getuigen, maar dan zonder aanbellen op zondag en met iets meer plasseks TTT Over liefhebbers van golden showers gesproken: Donald Trump zal blij zijn te horen dat een nummer dat Randy Newman over hem heeft gepend, toch niet de nieuwe plaat – Newmans eerste in negen jaar – heeft gehaald TTT Het nummer ging volgens Newman over Donalds presidentiële geslachtsorgaan, en wel in bewoordingen als deze: ‘My dick’s bigger than your dick / It ain’t braggin’ if it’s true / My dick’s bigger than your dick / I can prove it too’ TTT Niets aan toe te voegen.