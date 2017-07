TTT-berichten: een band kan nooit ver genoeg gaan om Fred Durst buiten te houden

'Wij vinden: een band kan nooit ver genoeg gaan om Fred Durst buiten te houden'

Ronnie James Dio, voormalig frontman van onder andere Black Sabbath, vertrekt binnenkort op tournee. Nu proberen we niet stil te staan bij élke muzikant die weer eens voor onbepaalde tijd de hort op trekt, maar voor deze maken we graag een uitzondering. Ronnie James Dio, zoals u wellicht al hebt horen waaien, is namelijk al zeven jaar morsdood TTT Vertrekt in zijn plaats op tournee: een hologram van de man, dat zal ‘optreden’ naast muzikanten van vlees en bloed. Volgens Dio’s weduwe Wendy zal de tour de perfecte gelegenheid zijn voor oude fans om hun idool nog eens een keertje te zien, en zullen nieuwe fans zo alsnog de kans krijgen om ’m een keertje live te hebben meegemaakt – in eender welke vorm dan ook TTT Zegt Wendy er dan weer niet bij: dat zij wellicht een mooi deel van de opbrengsten zal mogen verwelkomen, en dat hologrammen nu eenmaal niet kunnen klagen over wat hun weduwes met hun artistieke nalatenschap aanvangen TTT Als ook u Wendy van een nieuwe garderobe wil voorzien: de tour zal in december de Antwerpse Trix aandoen TTT Bono is naar eigen zeggen niet zo’n fan van de tekst die hij gepend heeft voor ‘Where the Streets Have No Name’: ‘Muzikaal is het een geweldig nummer, maar de tekst heb ik oorspronkelijk geschreven als kladversie. Ik ben gewoon nooit aan een deftige tekst toegekomen. Anders had ik nooit ‘hide’ en ‘inside’ met elkaar laten rijmen, geloof me’ TTT Arcade Fire heeft honkbalpetdragend Brooklyn tegen zich in het harnas gejaagd door een dresscode op te stellen voor de plaatselijke releaseshow van hun nieuwe plaat. Wie opdaagde in short, slippers, te kort topje, onderlijfje, honkbalpet, of gewoon in volledig witte of rode kledij, zou z’n kansen om binnengelaten worden danig zien slinken, aldus een bericht dat op voorhand verspreid werd en dat er ook nog bij vermeldde dat ‘de band het recht heeft om mensen de deur te wijzen’ TTT Toen daarop het gemor bij de fans net iets te luid werd om nog te negeren, werd alsnog een nieuw bericht verspreid waarin de band iedereen op het hart drukt ‘zich te kleden zoals ze zelf willen’ TTT Wij vinden: Arcade Fire had gelijk. Een band kan namelijk nooit ver genoeg gaan om Fred Durst buiten te houden TTT Henry Rollins vertrekt ook weer op tour, zij het dan het soort tour waarbij Henry u komt toespreken over dingen die hij belangrijk vindt en waarbij u maar beter kan kijken alsof u daar dankbaar voor bent. Deze keer is het thema ‘Henry’s vakantiefoto’s’, en zult u verhalen krijgen over Rollins’ reizen over de wereld, die hij zal illustreren met zelfgemaakte foto’s TTT Dresscode: wollen dekentje, geruite pantoffels, pijp, schommelstoel TTT Naadloos over naar Keith Richards, die tussen forse neus en lippen heeft bekendgemaakt dat de Stones in de studio zitten om voor het eerst sinds ‘A Bigger Bang’ uit 2005 weer een zelfgepende plaat op te nemen TTT Tijdens een concert van Chance The Rapper in Connecticut zijn meer dan negentig toeschouwers afgevoerd naar het ziekenhuis. Meest terugkerende diagnose volgens de zich daar in het zweet werkende dokters: ‘Ernstige intoxicatie’ TTT Meestal beginnen wij op dat moment pas aan onze recensie van het betreffende concert TTT Hoe geïntoxiceerd Justin Bieber was toen hij vorige week een fotograaf onder de wielen van z’n truck trok? Geen idee. Maar aangezien Bieber net op weg was naar huis van de kerk, moet dat wel meegevallen zijn. In een kerk gebeurt nooit iets dat niet door de beugel kan, toch? TTT Over ongepaste seksuele contacten gesproken, niemand minder dan Monica Lewinsky heeft haar respect betuigd voor Jay-Z en de manier waarop hij op z’n nieuwe plaat ‘4:44’ door het stof gegaan is omwille van z’n ontrouw. ‘Had hij er met geen woord over gerept, niemand zou verrast geweest zijn – zoveel mannen doen gewoon alsof hun neus bloedt. Maar hij deed het toch’ TTT Gek is dat: Monica heeft het wel over Jay-Z, maar het lijkt alsof ze tegelijk iemand anders wil viseren TTT Ach, zal wel weer gewoon onze aangeboren argwaan zijn.