TTT-berichten: In Hollywood zijn ook begrafenissen niet meer volledig zonder goodiebag

'In Hollywood zijn ook begrafenissen niet meer volledig zonder goodiebag'

Verzin hier zelf uw beste ‘Highway to Hell’-grap: voormalig AC/DC-stem Brian Johnson is over de kop gegaan met z’n klassieke Austin A35 op het circuit van Silverstone. Als bij wonder kon Johnson na afloop ongeschonden wegwandelen. De auto is er – zie ook AC/DC sinds Johnson dáárvan wegliep – slechter aan toe TTT Wat meteen het begin is van een reeks tijdingen rond groepen die dezer dagen op sterven na dood zijn TTT Zoals daar is: het ooit mieters populaire Outkast. In een interview vorige week liet André 3000 – de dunne – weten dat hij zichzelf niet snel meer ziet rappen in de nabije toekomst. ‘Ik ben het meer en meer als een hobby gaan zien. Ik kan perfect leven met het idee nooit meer een Outkast-plaat te maken. Momenteel ben ik meer bezorgd over waar ik mee bezig zal zijn over tien jaar, en ik mag in godsnaam hopen dat dat niét rappen is’ TTT Hebben zo mogelijk nog slechtere vooruitzichten: Linkin Park. Na de dood en de begrafenis van frontman Chester Bennington zijn op veilingsites her en der ‘souvenirs’ opgedoken van ’s mans eredienst, waaronder programma’s die uitgedeeld werden, speldjes, en polsbandjes. Blijkbaar zijn in Hollywood ook begrafenissen niet meer volledig zonder goodiebag TTT Eén zo’n te koop aangeboden pakket bereikte al snel het bod van 50.000 dollar, tot eBay zelf het offline haalde TTT Als een internetgigant jou erop moet wijzen dat je moreel besef niet top is, scheelt er iets TTT Ook met de carrière van R. Kelly is het ooit wel ’ns beter gegaan. U herinnert zich vast nog het nieuws van enkele weken geleden dat Kelly ervan beschuldigd wordt aan het hoofd te staan van een sekssekte waarbij hij vrouwen al dan niet tegen hun wil tewerkstelt in harems, maar nu heeft Amerika’s meest bizarre medeklinker ook de resterende tien data van z’n lopende tour geschrapt. Of die beslissing iets te maken heeft met de aantijgingen tegen R? Zegt u het maar, wij schrikken van niets meer TTT Of het moet dit zijn: The Killers beweren bij monde van drummer Ronnie Vannucci Jr. dat ze al tien jaar af en toe eens een jamsessie spelen met de Britse prins Harry. ‘Het begon toen hij naar een optreden van ons kwam kijken. Het klikte goed tussen ons. We hebben al heel wat lange nachten beleefd samen’ TTT Welk instrument Harry voor z’n rekening neemt, werd er niet bij gezegd. Maar met zijn positie aan het hof in het achterhoofd is tweede viool een goeie gok TTT Queens of the Stone Age zullen dan weer géén gasten verwelkomen op ‘Villains’, hun nieuwe plaat die later deze maand zal verschijnen. Wie hoopte dat Dave Grohl nóg een keertje zou komen drummen, mag die hoop dus weer opbergen TTT Met dank aan producer van dienst Mark Ronson, die anders wel hemel en aarde moest verzetten om Grohl ook effectief buiten te houden. Zo zou Ronson volgens Josh Homme een behoorlijk in de wind verkerende Dave manu militari de studio uitgezet hebben tijdens de opnames. Homme: ‘Ik had op een bepaald moment grote moeite met een zangpartij, en toen een beschonken Dave toen ook nog eens de studio binnenviel, wou Mark absoluut erger voorkomen door ‘m buiten te gooien’ TTT Vervolgens houden we ook nog even een minuut stilte voor de intimidatiefactor van Liam Gallagher: toen die vorige week een New Yorkse winkel binnenstapte om sigaretten in te slaan, werd hem gevraagd zijn identiteitskaart te tonen TTT Een aangeslagen Liam op Twitter: ‘Has the world gone mad?’ TTT Benieuwd of hij nu op zijn aanstaande solo-optredens ook de onsterfelijke Oasis-klassieker ‘& Alcohol’ zal brengen TTT Primus heeft voor het eerst in zes jaar nog eens een nummer gemaakt. Het resultaat heet ‘The Seven’ en zou een voorsmaakje zijn van een nieuwe, dra te verschijnen plaat TTT En dan dit nog: in Texas is een kalf geboren dat opvallend veel weg heeft van Gene Simmons TTT Naar verluidt zou de gelijkenis ’m zitten in de gelijkaardige tekening die het beest in het gezicht heeft, en niét in de nochtans Simmons-achtige drang van het kalf om soortgenoten voortdurend uit te melken TTT Tenzij ook wij weer eens horen van Genes advocaat: tot volgende week.