TTT-berichten - Speciaal voor deze week: een kernkop

'Wordt vervolgd. Of zoals de herpeslijder zei: 'Later meer'

U had een drukke week? U hebt geen recht van klagen tenzij u Liam Gallagher heet TTT Liam heeft zich de voorbije week namelijk weer even tolerant getoond voor de muzikale buitenwereld als een Noord-Koreaanse ambtsbekleder voor een zwaarlijvige Amerikaanse toerist die gedrapeerd in de stars & stripes een scheet komt lossen voor het mausoleum van Kim Il-sung TTT Moesten er bij monde van Liam aan geloven deze week, in geen enkele volgorde: Bono (‘Not in my top 50’), Mick Jagger (‘Old dinosaur hips’), de nieuwe plaat van Jay-Z (‘Hij was beter gewoon naar een psychiater gegaan’), James Corden van ‘Carpool Karaoke’ (‘A knobhead’), A$AP Rocky (‘Whatsapp Ricky’), en, ten slotte, zowat alle Britse gitaarbands (‘Ze zouden afgeknald moeten worden voor de shit die ze uitbrengen’) TTT Voor de rest had Liam trouwens ook geen goed woord over voor fanatieke zwemmers (‘Fuck the sea, I ain’t going in that’) TTT O ja, zouden we nog vergeten: Liam heeft natuurlijk ook een nieuwe solosingle uitgebracht. Dáár is het ’m om te doen TTT Ozzy Osbourne heeft kwatongen tegengesproken die beweren dat rock dood is. ‘Niets van aan, ik leef namelijk nog,’ aldus de vleermuizenverdelger TTT Oké dan, Ozzy. Bij dezen: rock is gewoon slecht ter been, heeft al eeuwen geen verstaanbaar woord meer gemompeld en draagt al dan niet een luier TTT Ozzy wordt trouwens tegengesproken door Jon Theodore, die zich wél zorgen maakt over de staat van de gitaar: ‘Het ziet ernaar uit dat gitaren aan het uitsterven zijn. Het is een heel nieuwe wereld, en daarin voel ik me soms als een dinosaurus’ TTT Nu hoeft u Theodore niet per se te geloven als het over gitaren gaat, want de man is een drummer. Maar dat drummen doet hij wél in Queens Of The Stone Age TTT Is dan weer geen drummer, maar dat detail heeft hem niet tegengehouden: Paul McCartney zal te horen zijn als de Ringo van dienst op de nieuwe plaat van Foo Fighters, waarvoor hij een nummertje kwam inspelen in de studio TTT Zelfs in een band die twéé drummers telt, schuif je als pottenklopper een stoeltje op als Macca binnenwandelt, naar je drumstel wijst en zegt: ‘Ik wil daar zitten’ TTT Al mag zelfs McCartney volgende keer gewoon thuisblijven: Roland brengt namelijk zijn legendarische drumcomputer, de TR-808, opnieuw op de markt in miniatuurversie TTT Voor kleine liedjes TTT Over naar Usher, die, wellicht jaloers op al die fraaie rechtszaken die collega R. Kelly dezer dagen aan z’n been heeft, zich in een inhaalbeweging heeft laten aanklagen door een schare vrouwelijke fans TTT De drie dames kwamen elk na een wilde nacht met Usher tot de vaststelling dat de man drager is van het herpesvirus – en dan bedoelen we niet aan z’n lippen. Wordt vervolgd TTT Of zoals de herpeslijder zei: ‘Later meer’ TTT Dood, maar dat wist u al: countryster Glen Campbell. Hij werd 81 TTT Ook dood, maar dat wist u al veel langer: Mobb Deep van Prodigy, die in juni is overleden. Niet aan een bloedziekte, zoals tot voor kort werd gedacht, maar aan verstikking in een ei dat hij in het ziekenhuis van Las Vegas had gegeten, waar hij verbleef voor de behandeling van z’n ziekte TTT Of het ei uit België, Nederland, dan wel Duitsland kwam, wordt nog onderzocht TTT Bij het verhoor had het ei het over een jammerlijk ongeluk: ‘Het was per ongeluk! Per ongeluk zeg ik u!’ TTT Wél ontsnapt aan een – nu ja – vroege dood: die goeie ouwe Ronnie Wood, die een deel van één van z’n longen heeft laten weghalen omdat er kanker in woekerde TTT Chemotherapie heeft Ronnie geweigerd omdat hij – echt waar – ertegenop zag om z’n haar te verliezen TTT Schoenen nodig? The Weeknd heeft er in samenwerking met Puma een paar ontworpen. ‘Ik zou ze graag aan de voeten van de paus zien,’ wist een hoopvolle The Weeknd mee te geven. We krijgen niet allemaal wat we willen TTT Behalve Ronnie Wood dan.