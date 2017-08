TTT-berichten: uitbater vleesrestaurant aangehouden na steakpartij

'Ik kreeg ook kritiek toen ik meer make-up en hogere hakken droeg dan je moeder. Heeft dat me ooit tegengehouden?'

De wereld is om zeep: Nile Rodgers, gezicht, geluid en voortanden van Chic, heeft vorige week voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog verstek laten gaan voor een concert TTT Ground zero van dienst was Toronto, Canada. Nile kon naar verluidt een doktersbriefje voorleggen TTT Van hetzelfde laken een broek: ook de onzinkbare Willie Nelson moest vorige week een concert afblazen. Oorzaak: ademhalingsmoeilijkheden TTT Even later stelde Willie zelf z’n fans gerust op de sociale media: een kwaad geval van hoogteziekte zou het ’m gelapt hebben TTT Nooit gedacht, maar kijk: ook voor Willie Nelson is er dus iets als too high TTT Heeft al een pak meer optredens gemist en toont niet meteen tekenen van beterschap: Prince. Speciaal daarom is er nu ook een tint paars naar hem vernoemd door de lui die zulke dingen blijkbaar angstvallig bijhouden TTT De tint heeft de naam Love Symbol #2 gekregen, verwijzend naar het symbool waar Prince zich bij leven en welzijn door liet afvaardigen, en het zou de exacte kleur zijn van de door Yamaha voor hem op maat gemaakte piano TTT Wat die maat betreft: dat was een XXS TTT Gene Simmons heeft lucht gekregen van wat u van ’m dacht toen hij probeerde om het alom bekende rock-’n-rollgebaar – wijsvinger en pink gestrekt – te patenteren. Geen verrassing: Simmons laat weten dat uw mening hem aan de reet kan roesten TTT ‘Ik heb lak aan mensen die me zeggen wat ik wel en niet kan doen. Dat probeerden ze ook toen ik meer make-up en hogere hakken droeg dan je moeder. Heeft dat me ooit tegengehouden?’ TTT Goed punt, dat wel TTT Flemming Rasmussen, naar eigen zeggen ‘verantwoordelijk voor de productie van de drie góéde Metallica-platen’, heeft een boekje opengedaan over hoe het eigenlijk komt dat ‘…And Justice for All’ zo verdomd pokkedroog klinkt: ‘Oorspronkelijk was dat niet zo, maar de groep stond er zelf op dat de bas steeds stiller in de mix werd gestopt, tot-ie bijna niet meer hoorbaar was. Ik denk dat ze nog altijd rouwden om Cliff Burton’ TTT Voor de duidelijkheid: ‘…And Justice for All’ was de eerste plaat waarop de door de tourbus vermorzelde Cliff Burton vervangen werd door bassist slash risee Jason Newsted TTT Allemaal goed en wel, maar wiens overlijden die van Metallica te betreuren hadden toen ze ‘St. Anger’ opnamen, blijft ons nog altijd een raadsel TTT Onze gok: hun geloofwaardigheid. Een fout als ‘Some Kind of Monster’ maakt een band maar één keer TTT Te goed om níét te vermelden: Belle & Sebastian hebben vorige week gedaan waar Metallica élke tour van droomt: ze hebben hun drummer gedumpt in een andere staat TTT Let wel: niet met opzet. Frontman Stuart Murdoch in een noodkreet op Twitter, verzonden vanuit Minnesota: ‘Shit, we left Richard in North Dakota. Wil iemand helpen om hem tot in St. Paul te krijgen? Het optreden hangt ervan af’ TTT De Richard in kwestie was achtergelaten op de parking van een Walmart waar de chauffeur van de tourbus even halt gehouden had, en vanwaar die vervolgens vrolijk vertrok zonder te checken of iedereen wel aan boord was. Murdoch: ‘Richard had waarschijnlijk gedacht dat iemand zou opmerken dat hij niet mee was. Het probleem was dat we allemaal waren gaan slapen’ TTT Alweer een tijdje geleden dat we deze nog ’ns konden schrijven, maar: Pete Doherty zou volgens een Italiaanse krant in juli jongstleden betrapt zijn op het bezit van heroïne terwijl hij probeerde per auto de grens met Zwitserland over te steken TTT Mocht er iets van waar zijn, dan mag u binnenkort een hele reeks soortgelijke berichten verwachten waarbij alleen de plaatsnaam zal veranderen TTT Nog eentje: in de Amerikaanse staat Oregon was er ophef toen tijdens een concert van de rapper Scarface in een nachtclub een schot in het publiek werd gelost TTT Niemand raakte gewond, maar dat is niet hoe wíj ons de legendarische scène in de Babylon Club herinneren TTT Hoe het ook zij: laten we hopen dat de dader, die kon ontkomen, op z’n minst de tijd vond om ‘Say Hello to My Little Friend’ te brullen